Uudised

Leiger jõuab Eestisse eeldatavalt nädalavahetusel (1)

Reede, 09. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 09. detsember 2016. Neljapäeva hommikul Kieli kanali läbinud parvlaev Leiger jõuab Eestisse eeldatavalt sel nädalavahetusel.



Parvlaev Leiger jõudis kolmapäeva hilisõhtul Kieli kanali ääres asuvasse Brunsbütteli sadamasse, eile hommikul läbis Leiger kanali ning võttis suuna Eestisse.



Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro ütles, et eeldatavalt jõuab Leiger Eestisse nädalavahetusel, kuid samas on Läänemerel oodata keerulisi ilmaolusid, mis võivad laeva liikumist aeglustada.



“Loodame Leigeri jõuludeks liinile saada,“ ütles Arro.



Arro sõnul loodab ettevõte, et Poolas ehitatav parvlaeva Tõll jõuab Eestisse veel detsembris, eeldatavalt pärast jõule. Sel juhul jõuab Tõll liinile arvatavalt jaanuari alguses.



Leiger alustas koduteed Türgist Sefine laevatehasest 5. novembril. Parvlaev Leiger jõudis kolmapäeva hilisõhtul Kieli kanali ääres asuvasse Brunsbütteli sadamasse, eile hommikul läbis Leiger kanali ning võttis suuna Eestisse.Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro ütles, et eeldatavalt jõuab Leiger Eestisse nädalavahetusel, kuid samas on Läänemerel oodata keerulisi ilmaolusid, mis võivad laeva liikumist aeglustada.“Loodame Leigeri jõuludeks liinile saada,“ ütles Arro.Arro sõnul loodab ettevõte, et Poolas ehitatav parvlaeva Tõll jõuab Eestisse veel detsembris, eeldatavalt pärast jõule. Sel juhul jõuab Tõll liinile arvatavalt jaanuari alguses.Leiger alustas koduteed Türgist Sefine laevatehasest 5. novembril.

Veel artikleid samast teemast »