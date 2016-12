Uudised

Pautsi “Tulekandja“ on kohal

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 09. detsember 2016. Katrin Pautsi uhiuus Muhumaa põnevik “Tulekandja“ jõudis eile ka Saaremaale. Autor andis eile teada, et õhtul jõuavad raamatud müügile Liiva poodi.



“Praegu on raamat müügile jõudnud kõigisse Rahva Raamatutesse peale Kuressaare ja Narva, Apollodesse, hetkel Tallinna ja Tartu omadesse, mujale vahest jõuab päeva või paariga. Kirjastus andis teada, et Liival levitab neid ka Rahva Raamat. Ju tulevad n-ö sama koormaga ka Kuressaarde,“ selgitas raamatu autor Katrin Pauts eile.



Raamat räägib pimedatel maanteedel üksteise järel hukkuvatest noortest naistest. Kui esmapilgul tundub, et tegu on lihtsalt traagiliste liiklusõnnetustega, siis asjaolu, et kõik auto alla jäänud naisterahvad olid punapäised ning et õnnetuspaikades käib leinaküünlaid süütamas üks ja sama salapärane võõras, ei ole kokkusattumus.



