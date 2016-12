Uudised

Ivo Linna Eesti Laulu esimeses poolfinaalis

Reede, 09. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 09. detsember 2016. FOTO: Toomas Huik Ivo Linna, kes 20 aasta eest tõi Eurovisioonilt koju viienda koha, astub algaval aastal üles Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, mis toimub 11. veebruaril.



Eelžürii valis 242 võistlusele laekunud laulu seast välja 20 paremat, mis hakkavad võistlema poolfinaalides 11. ja 18. veebruaril.



Ivo Linna esitab loo “Suur loterii“, mille tekstis on fraasid Iffi lugudest. Vanameister tõdes, et lugu võtab küll mõneti kokku tema senise karjääri, kuid see ei tähenda kindlasti mitte tema esinemiste lõppu.



Loo edu võtmeks peab ta head ja meeldejäävat meloodiat ja tõdeb, et hea tunne on taas võistlustules olla.



ERR-ile antud intervjuus ütles Iff, et kõige kummastavam oli omal ajal, kui Priit Pajusaar pakkus talle “Kaelakee häält“. Toona pidas ta end õitsvas keskeas inimeseks ja Maarja-Liis polnud veel 16 täis.



“Mõtlesin, et misasja ta seal nüüd küll välja on mõelnud. Lindistamise hetkeks oli mul mingisugune totaalne gripp ja ma helistasin Pajusaarele kergendunult: “Ma ei saa lindistama tulla, võta mõni noor.“



Pajusaar ütles: sellest pole midagi, et sa oled haige, kõik on haiged, lükkame edasi. Ja nii see läks,“ meenutas Iff omaaegset Eesti Eurovisiooni eelvooru võitu.



“Suurele loteriile“ on muusika teinud Rainer Michelson, sõnad Urmas Jaarman. Ka seekord ei olnud huvi ülesnäitajaks Iff, vaid Rainer Michelson.



Lõpuks jäi laulja nõusse, argumenteerides, et Eesti Laul on tähtis sündmus ning sõelale jäänud lugudest räägitakse ja neid mängitakse. Tal on hea meel, et poiste lugu sai tuule tiibadesse.



Iff kinnitas, et iga uus lugu on väike väljakutse ja tegelikult peab ta üdini positiivseks, et keegi talle veel lugusid kirjutab ning et tema repertuaaris on jälle midagi uut.



Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi viis laulu, mille seast valitakse võitja Eesti Laul 2017 finaalis 4. märtsil Saku Suurhallis. Eelžürii valis 242 võistlusele laekunud laulu seast välja 20 paremat, mis hakkavad võistlema poolfinaalides 11. ja 18. veebruaril.Ivo Linna esitab loo “Suur loterii“, mille tekstis on fraasid Iffi lugudest. Vanameister tõdes, et lugu võtab küll mõneti kokku tema senise karjääri, kuid see ei tähenda kindlasti mitte tema esinemiste lõppu.Loo edu võtmeks peab ta head ja meeldejäävat meloodiat ja tõdeb, et hea tunne on taas võistlustules olla.ERR-ile antud intervjuus ütles Iff, et kõige kummastavam oli omal ajal, kui Priit Pajusaar pakkus talle “Kaelakee häält“. Toona pidas ta end õitsvas keskeas inimeseks ja Maarja-Liis polnud veel 16 täis.“Mõtlesin, et misasja ta seal nüüd küll välja on mõelnud. Lindistamise hetkeks oli mul mingisugune totaalne gripp ja ma helistasin Pajusaarele kergendunult: “Ma ei saa lindistama tulla, võta mõni noor.“Pajusaar ütles: sellest pole midagi, et sa oled haige, kõik on haiged, lükkame edasi. Ja nii see läks,“ meenutas Iff omaaegset Eesti Eurovisiooni eelvooru võitu.“Suurele loteriile“ on muusika teinud Rainer Michelson, sõnad Urmas Jaarman. Ka seekord ei olnud huvi ülesnäitajaks Iff, vaid Rainer Michelson.Lõpuks jäi laulja nõusse, argumenteerides, et Eesti Laul on tähtis sündmus ning sõelale jäänud lugudest räägitakse ja neid mängitakse. Tal on hea meel, et poiste lugu sai tuule tiibadesse.Iff kinnitas, et iga uus lugu on väike väljakutse ja tegelikult peab ta üdini positiivseks, et keegi talle veel lugusid kirjutab ning et tema repertuaaris on jälle midagi uut.Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi viis laulu, mille seast valitakse võitja Eesti Laul 2017 finaalis 4. märtsil Saku Suurhallis.

Veel artikleid samast teemast »