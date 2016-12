Uudised

Saarlane jõudis Siberis eestlaste mälestusmärgini

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 08. detsember 2016. Mälestusmärk 930 surnud eestlasele Neprjahinos. FOTO: Jaan Sepp. Jaan Sepp hakkas oma isa jälgi ajama ja otsustas Venemaal ära käia. FOTO: Priit Rauniste Saarlane Jaan Sepp jõudis Siberisse jäänud isa jälgi ajades Venemaal Tšeljabinski oblastisse Neprjahino külla, kuhu tööpataljonides surnud ligi 1000 eestlase auks on paigaldatud kohalike võimude poolt mälestusmärk.



Edaspidi tahetakse kõigi sinna maetud eestlaste nimed kivisse raiuda.

Jaan Sepp kuulis isa Joanni kohta oma ema käest. Nii nagu paljud teisedki saarlased, mobiliseeriti 1912. aastal sündinud Joann Sepp Salmelt 1941. aasta 1. augustil, täpselt oma sünnipäeval, tööpataljoni koosseisus Siberisse.



Kui Jaan Sepp oli alles koolipoiss, kuulis ta Siberist tööpataljonist eluga pääsenud ja Saaremaale tagasi tulnud mehelt, et tema isa olevat maetud ühte surnuaia nurka.



Saaremaa Muuseumi töötaja abil õnnestus tal kindlaks teha, et isa suri 1942. aasta augustis haiguse tagajärjel ja maeti Neprjahinosse.





2012. aastal, isa 100. sünniaastal sõitis Jaan Sepp turismigrupiga Venemaale Uuralitesse külastamaks Neprjahinot, kus käis vaatamas Eesti meeste auks püstitatud mälestusmärki.



“Süda on rahul, et sai seal ära käidud. Ilmselt on ka minu isa sinna maetud,” arvas Jaan Sepp.



Vastutulelik külanõukogu esimees



Harjumaal Hüüru Veski trahterit pidav ettevõtja Arno Pavel käis sel suvel üksi vana villisega sõites Venemaal reisimas. Ta külastas ka neid paiku, kus tegutsesid aastatel 1941–1942 tööpataljonid, sealhulgas Tšeljabinskist 80 km kaugusel asuvat Neprjahino küla.



Neprjahino külanõukogu esimees Valeri Lobin suhtus surnud eestlastesse austusega ja organiseeris ligi 1000 maetud eestlasele mälestusmärgi. “Külanõukogu toetas selle rajamist 50 000 rublaga, oblasti saadik Aleksandr Žuravljov 50 000 rublaga,” kirjutas Lobin oma blogis.



Külanõukogu, kus on andmed kõigi maetute kohta, tahab mälestusmärki täiendada kivist tahvliga, kus oleks ära märgitud kõigi surnud eestlaste nimed koos kuupäevadega. Selleks oleks vaja umbes miljon rubla (praegune kurss: 1 euro = umbes 70 rubla).



Aeti suurde hauda



1942. aastal paiknes Neprjahinos 249. Eesti diviis. Sõdurid olid metsatöödel, kaevasid kanaleid, ehitasid sillutatud teid. Haigused murdsid mehi. Peamiselt vaevasid neid tüüfus, düsenteeria ja muud sooltenakkused.



Kahe elus oleva sõjaaegse sanitari jutust sai Arno Pavel teada – suremus olnud nii suur, et kaevati suur kraav. Hommikul tassiti sinna öösel surnud sõdurid, kinni hauda ei aetud, see kattus lumekirmega. Järgmisel hommikul toodi uued laibad ja nii kokku 930 surnut.



Arno Pavel hoiab sidet Neprjahino külanõukogu esimehega ning pöördus toetuse saamiseks Eesti Muinsuskaitse Seltsi poole.



“Eesti võiks ka seda ettevõtmist aidata, sinna on ju maetud meie noored poisid, paljud olid 18-aastased,” ütles Pavel. Valeri Lobin valiti hiljuti järgmiseks viieks aastaks külanõukogu esimeheks, see annab lootust taoline mälestusmärk püstitada.



Kümmekond kilomeetrit Neprjahinost, Tšebarkulis asub veel üks mälestusmärk eestlastele. Sinna on maetud 12 sõdurit.



