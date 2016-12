Uudised

Orissaarde luuakse kaasaegne teemapark

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. detsember 2016. Orissaare vallavanem Vello Runthal tõdes, et plaanitav park lisaks vallale atraktiivsust. FOTO: Kalmer Saar Orissaare vald avaldas möödunud nädalal esimese pildiplaani võimalikust noortepargi-koerapargi planeeringust, mis peaks valmima tuleval aastal.



Täpsemad joonised tulevad siis, kui on olemas maa-ala geoalus. Plaanitavas asukohas Kuivastu mnt 20 on pikalt olnud looduslik park. Umbes viie-kuue aasta eest pandi püsti mõned rambid rulatamiseks, mis nüüdseks on üsna väsinud. Viimased aastad on vald järjest enam panustanud territooriumi heakorrastamisse.



“See on meie planeeringus olnud juba aastast 2009, et sellest rohealast tuleb park. Möödunud aastal taotlesime maa riigilt tagasi,” rääkis Orissaare vallavanem Vello Runthal.



Tõuke selleks, et asjad kiiresti liikuma hakkasid, andsid vallakodanikud eesotsas Heiki Hansoga, kes viis läbi rahakogumiskampaania noortepargi rajamiseks.



Toetust koguti firmade abiga nii idasaarlaste Karsummil kui Orissaare Konsumis.



“See pani kiiremini rattad liikuma. Muidugi ka see, et projektide raha läks jälle lahti,” kinnitas Runthal. Vallavalitsuse mõte on eraldada pargi jaoks 6000 eurot. Volikogu pole eelarvet veel vastu võtnud.



55 000 eurone projekt



“Me tahame projekti abil seda 6000 eurot kasvatada maksimaalselt 55 000 peale,” sõnas vallavanem. Projektivoor lõpeb 6. veebruaril.



Samas tõdes Runthal, et kogukonnal on pargi suhtes väga erinevad ootused. Spordiinimesed loodavad üht, väikeste lastega emad teist, noored kolmandat jne.



Vald soovib rajada pargi, mis pakuks igaühele midagi. Runthali sõnul lisaks park Orissaarele atraktiivsust. Nimena on pakutud välja Tammeparki, Noorteparki ja Orissaare parki.



MTÜ Orissaare Sport juht Andla Rüütel tõdes, et tal on igati hea meel, et vald on otsustanud rajada pargi kogu kogukonnale.



Erinevale sihtrühmale



“Mulle meeldib, et vald on otsustanud luua kokkusaamiskoha, kus tegevusi jagub erinevas vanuses inimestele. See on hästi äge plaan, mis ei ole vaid ühele sihtrühmale. Päris väikestele on plaanitud nurk, ronimine sobib varateismelistele, pensionäridele on istumiskohad ja spordiinimestele on samuti tegevust,” rääkis Rüütel.



Kui projekt läbi läheb, on plaanis park valmis saada septembri lõpuks. Kui projektile toetust ei saada, rajatakse park omaosalusega. Sellisel juhul plaanitakse park valmis teha kevadel.



