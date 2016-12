Uudised

Lümanda poiss sai õpilasleiutajate preemia

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. detsember 2016. Tõnis Reitalu koos president Kersti Kaljulaidiga õpilasleiutajate konkursi “Eesti otsib leiutajat!” tunnustamisüritusel. FOTO: Eesti Teadusagentuur President Kersti Kaljulaid andis üle preemiad riikliku õpilasleiutajate konkursi ja videokonkursi “Eesti otsib leiutajat!” parimatele ning nende juhendajatele. Nooremas vanuseastmes tunnustati ka Lümanda põhikooli õpilast Tõnis Reitalu.



Oma tööga “Hoolitse oma silmade eest!” saavutas Tõnis 3. riikliku preemia koha 1.–4. klasside arvestuses, saades auhinnaks 200 eurot. Poisi leiutis on mõeldud tahvelarvutite või muude ekraanide vaatajatele.



Kuna tema sõnul inimesed erinevaid seadmeid jälgides tihtipeale ei pilguta piisavalt palju silmi, oleks vaja kaamerat, mis seda jälgib. Kui 20 sekundi jooksul inimene silmi ei pilguta, läheks ekraan mustaks, kuvades silmade pilgutusmärki. Pärast 30 minutit ekraani jälgimist käsiks seade midagi muud teha või lülituks välja.



Lümanda põhikooli loodusainete õpetaja ja Tõnise juhendaja Janno Tuulik tõdes, et idee tuli poisil endal. “Kuna ümberringi on palju tahvelarvuteid ja muid ekraane ning tihti lastel silmad sellest valutavad, pakkus ta välja, et võiks olla selline asi, mis olukorda jälgiks,” selgitas Tuulik.



Tuuliku sõnul on Tõnis väga tagasihoidlik poiss ning oma tundeid väga välja ei näita. Seega ei hüpanud Tõnis juhendaja sõnul rõõmust ega hõisanud, vaid näitas tänuürituse kutset saades välja lihtsalt heameelt.



Auhindamispeol jagus preemiaid kokku 53 õpilasele ja juhendajale. President Kersti Kaljulaidi sõnul on leiutamine meie tänases maailmas Eesti jaoks riiklikult tähtis üritus.



Haridus on oluline



“Iga leiutis ei ole tingimata mingi vidin, see võib olla ka sotsiaalne muutus või viis, kuidas asjadest aru saame. Leiutiste puhul on nii, et selle edukus selgub sageli alles tagantjärele ja aastate pärast. Loomulikult on leiutamiskire kõrval ka oluline haridus ja koolitee,” ütles ta.



Konkursile esitas tänavu oma ideed 996 noort 109 Eesti koolist ja kahest Eesti koolist välismaal, üheksast lasteaiast ning kolmest huvikoolist. Ideid ja lahendusi hinnati kolmes vanuseastmes: 1.–4. klassi lastelt oodati fantaasiarikkaid mõtteid, 5.–9. klassi õpilased pidid lisaks ideele välja tooma ka võimaliku tehnilise lahenduse, 10.–12. klassi noorte poolt välja pakutud lahendused pidid olema ka reaalselt teostatavad.



Konkursi preemiafond oli 25 950 eurot. Lisaks kuulutati välja ka Eesti esindaja USA-s toimuval maailma suurimal noorte teadusmessil Intel ISEF (International Science and Engineering Fair).



