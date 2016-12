Uudised

UUS! Saaremaa muuseum püüab Muuseumiroti teadusauhinda

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 07. detsember 2016. Garel Püüa esitles teaduslikku monograafiat “Kastellist kindluseks” tänavu suvel. FOTO: Valmar Voolaid Tänavuse aasta Eesti muuseumide aastaauhindade nominentide seas kandideerib Saaremaa Muuseum teadusauhinnale trükiste kategoorias.



Auhinnale kandideerib Garel Püüa, Tõnu Sepa ja Ragnar Nurga raamat "Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus- kindluse ehituslugu uute väliuuringute valguses." Raamatu kujundaja on Kaspar Ehlvest.



Lisaks Saaremaa Muuseumile on selles kategoorias nominentideks veel Viljandi Muuseum ja Tartu Ülikooli muuseum koos Eesti Rahva Muuseumiga.



Muuseumirotid 2016 laureaadid selguvad 27. jaanuaril Eesti Muuseumiühingu auhinnagalal Eesti Rahva Muuseumis.



