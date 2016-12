Uudised

Maakonda esindavad etlejad on valitud

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. detsember 2016. Noorema ja vanema vanuseastme grand prix’ võitjad Uku Pokk ja Laura-Maria Jõgi. FOTO: Gert Lutter Teisipäeval toimus maakonna etlemiskonkurss “Koidulauliku valgel”, kus parimate valikul läks tihedaks rebimiseks.



Kahes vanuseastmes jagati välja nii laureaatide kui eripreemiaid ja ka grand prix’d. Nooremas vanuseastmes võitis grand prix’ Orissaare gümnaasiumi õpilane Uku Pokk (juhendaja Maret Aardam), vanemas vanuseastmes Kuressaare gümnaasiumi nooruk Laura-Maria Jõgi (juhendaja Merle Rekaya).



Konkursil tuli esitada üks tekst Lydia Koidulalt, teine vabalt valitud autorilt, millest üks luuletus ja üks proosapala. Salme valla kultuurijuht ja ürituse žürii liige Maire Sillavee tõdes, et konkursi tase oli võrdlemisi kõrge.



Proosa läks kohati pareminigi peale



Kohati tundus Sillaveele, et proosa läks isegi paremini peale. “Väga palju sai kuulda katkendeid “Säärasest mulgist”,” nentis ta.



Sillavee tõi välja, et Laura-Maria Jõgi teksti valikud olid päris huvitavad.

“Ütleksin, et see polnud otseselt kirjanduslik tekst, vaid suisa nagu arutelu ja tal tuli see väga hästi välja,” selgitas Sillavee, lisades, et Uku Poki “Kõrboja peremees” oli nii hea, et selle võiks kohe hoobilt lavale panna.



Sillavee sõnul polnud aga parimaid siiski kuigi lihtne valida. “Mäletan, et mõlemal juhul tõid žürii liikmed välja kolm paremat. Punktisumma alusel valisime siis võitja. Võib öelda, et päris kohe hoobilt valik selge ei olnud.”

Otsustas väljakutse vastu võtta



Vanema vanuseklassi selge grand prix’ võitja Laura-Maria Jõgi tunnistas, et tema jaoks tuli konkurss väga ootamatult.



“Ainult poolteist nädalat enne sain teada, et pean esinema. Kuid kuna ma olen etlemisega tegelenud juba neli aastat, võtsin kutse vastu,” lausus ta.

Laura-Maria esitatud palad olid Hando Runneli “Aeg” ja Lydia Koidula tuntud luuletus “Kodu”.



“Kui aus olla, ei jõudnud mulle väga kohale, et võitsin grand prix’. See oli meeldiv üllatus,” tõdes neiu, lisades, et pole varem etlemisega nii suurt preemiat saavutanud.



Žürii koosseisus olid KG vilistlane ja etleja Martin Õisnurm, Salme valla kultuurijuht Maire Sillavee, Kuressaare muusikakooli õppealajuhataja Veikko Lehto, KG raamatukogu juhataja Urve Aedma, Lääne-Saare vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu ja Aste klubi juhataja Triino Lest.



12. detsembril esindavad grand prix’ võitnud õpilased Saaremaad XX vabariiklikul konkursil “Koidulauliku valgel” Pärnus.



Noorem vanuseaste



GRAND PRIX Uku Pokk (OG, juh Maret Aardam)

LAUREAAT Kirke Medri (SÜG, juh Rita Ilves)

LAUREAAT Raina Kolk (KVK, juh Kadi Tänav (Tänak))

ERIPREEMIA Kennet Puiestee (SÜG, juh Rita Ilves)

ERIPREEMIA Tiina Tilts (Salme PK, juh Tea Merivald)



Vanem vanuseaste

GRAND PRIX Laura-Maria Jõgi (KG, juh Merle Rekaya)

LAUREAAT Katrin Kurvits (SÜG, juh Sirje Kreisman)

LAUREAAT Alice Berens (KG, juh Marit Tarkin)

ERIPREEMIA Paul-Mark Pihl (SÜG, juh Rita Ilves)

ERIPREEMIA Sandra Rohulaid (Leisi KK, juh Inna Krotman) Kahes vanuseastmes jagati välja nii laureaatide kui eripreemiaid ja ka grand prix’d. Nooremas vanuseastmes võitis grand prix’ Orissaare gümnaasiumi õpilane Uku Pokk (juhendaja Maret Aardam), vanemas vanuseastmes Kuressaare gümnaasiumi nooruk Laura-Maria Jõgi (juhendaja Merle Rekaya).Konkursil tuli esitada üks tekst Lydia Koidulalt, teine vabalt valitud autorilt, millest üks luuletus ja üks proosapala. Salme valla kultuurijuht ja ürituse žürii liige Maire Sillavee tõdes, et konkursi tase oli võrdlemisi kõrge.Kohati tundus Sillaveele, et proosa läks isegi paremini peale. “Väga palju sai kuulda katkendeid “Säärasest mulgist”,” nentis ta.Sillavee tõi välja, et Laura-Maria Jõgi teksti valikud olid päris huvitavad.“Ütleksin, et see polnud otseselt kirjanduslik tekst, vaid suisa nagu arutelu ja tal tuli see väga hästi välja,” selgitas Sillavee, lisades, et Uku Poki “Kõrboja peremees” oli nii hea, et selle võiks kohe hoobilt lavale panna.Sillavee sõnul polnud aga parimaid siiski kuigi lihtne valida. “Mäletan, et mõlemal juhul tõid žürii liikmed välja kolm paremat. Punktisumma alusel valisime siis võitja. Võib öelda, et päris kohe hoobilt valik selge ei olnud.”Otsustas väljakutse vastu võttaVanema vanuseklassi selge grand prix’ võitja Laura-Maria Jõgi tunnistas, et tema jaoks tuli konkurss väga ootamatult.“Ainult poolteist nädalat enne sain teada, et pean esinema. Kuid kuna ma olen etlemisega tegelenud juba neli aastat, võtsin kutse vastu,” lausus ta.Laura-Maria esitatud palad olid Hando Runneli “Aeg” ja Lydia Koidula tuntud luuletus “Kodu”.“Kui aus olla, ei jõudnud mulle väga kohale, et võitsin grand prix’. See oli meeldiv üllatus,” tõdes neiu, lisades, et pole varem etlemisega nii suurt preemiat saavutanud.Žürii koosseisus olid KG vilistlane ja etleja Martin Õisnurm, Salme valla kultuurijuht Maire Sillavee, Kuressaare muusikakooli õppealajuhataja Veikko Lehto, KG raamatukogu juhataja Urve Aedma, Lääne-Saare vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu ja Aste klubi juhataja Triino Lest.12. detsembril esindavad grand prix’ võitnud õpilased Saaremaad XX vabariiklikul konkursil “Koidulauliku valgel” Pärnus.GRAND PRIX Uku Pokk (OG, juh Maret Aardam)LAUREAAT Kirke Medri (SÜG, juh Rita Ilves)LAUREAAT Raina Kolk (KVK, juh Kadi Tänav (Tänak))ERIPREEMIA Kennet Puiestee (SÜG, juh Rita Ilves)ERIPREEMIA Tiina Tilts (Salme PK, juh Tea Merivald)GRAND PRIX Laura-Maria Jõgi (KG, juh Merle Rekaya)LAUREAAT Katrin Kurvits (SÜG, juh Sirje Kreisman)LAUREAAT Alice Berens (KG, juh Marit Tarkin)ERIPREEMIA Paul-Mark Pihl (SÜG, juh Rita Ilves)ERIPREEMIA Sandra Rohulaid (Leisi KK, juh Inna Krotman)

Veel artikleid samast teemast »