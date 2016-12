Uudised

Kuressaare linn tunnustas värve ja tarasid

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 08. detsember 2016. Tõnu Ling kinnitas, et kui valge paberiga kõrvu panna, siis on kohe selge, et hoone fassaad aadressil Karl Ojassoo tn 7 on õrnroosakas-kreemjas valge. FOTO: Valmar Voolaid Linnavalitsus kinnitas eile konkursside “Värv Kuressaare majal 2016” ja “Kuressaare piirdeaiad korda 2016” tulemused.



Konkursi “Värv Kuressaare majal” eesmärk on selgitada välja kõige eeskujulikumalt värvitud linnamajad ja arvestades, et sel aastal on esiletõstmist väärivaid hooneid rohkem kui eelnevatel aastatel, suurendati preemiafondi 650 eurolt 1000 eurole.



Komisjoni hinnangul olid tunnustamist väärivad hooned Karl Ojassoo tn 7, Karl Ojassoo tn 9, Rohu tn 1a, Tallinna tn 52 ja Uus tn 5a. Igale majale määrati preemiaks 200 eurot.



Majad ja piirdeaiad



“Kuna asume muinsuskaitseala piiril, küsisime värvipassi linnalt. Linnavalitsuse ja muinsuskaitseametnikud kraapisid krohvi alt välja originaalvärvi, nõnda saigi meie maja õrnroosakas-kreemjas valge,” ütles Karl Ojassoo tn 7 ühistu esimees Tõnu Ling.



“Meie aastast 1957 kasutusele võetud hoone oli nii väetis olukorras, mistõttu võtsime ta väga põhjalikult ette.



Ühel meelel ja pangalaenuga tegime lisaks fassaadile korda sokli, vahetasime katuse, soojustasime laepealse ja remontisime trepikoja nii, et sellest nakatus ka naabermaja. Tunnustus teeb rõõmu, preemiaraha eest ostame tordi ja teeme suure peo.”



Konkursil “Kuressaare piirdeaiad korda” tunnistati parimateks uued piirdeaiad aadressidel Mere tn 1, Transvaali tn 4, August Kitzbergi tn 26. Preemia suuruseks on nende kõigi puhul 216,66 eurot ehk kokku 650 eurot.



Esiletoodud piirdeaedade puhul on jälgitud ajalooliselt väljakujunenud keskkonna ja ajastu tüpoloogiat, samuti on piirdeaiad rajatud korrektselt.



“Konkursi kohta lugesin linnalehest ja kuna piirdeaed vajas niikuinii kordategemist, siis oli sellel osalemine motiveeriv,” kirjeldas Transvaali tn 4 omanik Stella Neidre.



“Ja kuigi preemiasumma tehtud kulutusi kaugeltki ei kata, on tore, et seda märgati.”



Konkurssi “Värv Kuressaare majal” on läbi viidud alates 2000. aastast ja konkurssi “Kuressaare piirdeaiad korda” on korraldatud alates 2007. aastast.



Elanikud hoolivad



“Olen osalenud komisjoni töös ka varem, mistõttu on mul heameel öelda, et Kuressaare elanikud hoolivad üha enam oma kinnistutest ja elukeskkonnast,” tõdes komisjoni liige Keidi Saks.



“Mind isiklikult rõõmustas näiteks Karl Ojassoo tänava hoonete renoveerimise juures see, et säilitati ajastutruu ilme.”



Mõlemat kategooriat hindas komisjon, kuhu kuulusid linna vanemarhitekt Maria Reimal ja ehitus- ja planeerimisosakonna spetsialist Rita Tamm ning muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks. Komisjoni esimees oli Mart Mäeker. Konkursi “Värv Kuressaare majal” eesmärk on selgitada välja kõige eeskujulikumalt värvitud linnamajad ja arvestades, et sel aastal on esiletõstmist väärivaid hooneid rohkem kui eelnevatel aastatel, suurendati preemiafondi 650 eurolt 1000 eurole.Komisjoni hinnangul olid tunnustamist väärivad hooned Karl Ojassoo tn 7, Karl Ojassoo tn 9, Rohu tn 1a, Tallinna tn 52 ja Uus tn 5a. Igale majale määrati preemiaks 200 eurot.“Kuna asume muinsuskaitseala piiril, küsisime värvipassi linnalt. Linnavalitsuse ja muinsuskaitseametnikud kraapisid krohvi alt välja originaalvärvi, nõnda saigi meie maja õrnroosakas-kreemjas valge,” ütles Karl Ojassoo tn 7 ühistu esimees Tõnu Ling.“Meie aastast 1957 kasutusele võetud hoone oli nii väetis olukorras, mistõttu võtsime ta väga põhjalikult ette.Ühel meelel ja pangalaenuga tegime lisaks fassaadile korda sokli, vahetasime katuse, soojustasime laepealse ja remontisime trepikoja nii, et sellest nakatus ka naabermaja. Tunnustus teeb rõõmu, preemiaraha eest ostame tordi ja teeme suure peo.”Konkursil “Kuressaare piirdeaiad korda” tunnistati parimateks uued piirdeaiad aadressidel Mere tn 1, Transvaali tn 4, August Kitzbergi tn 26. Preemia suuruseks on nende kõigi puhul 216,66 eurot ehk kokku 650 eurot.Esiletoodud piirdeaedade puhul on jälgitud ajalooliselt väljakujunenud keskkonna ja ajastu tüpoloogiat, samuti on piirdeaiad rajatud korrektselt.“Konkursi kohta lugesin linnalehest ja kuna piirdeaed vajas niikuinii kordategemist, siis oli sellel osalemine motiveeriv,” kirjeldas Transvaali tn 4 omanik Stella Neidre.“Ja kuigi preemiasumma tehtud kulutusi kaugeltki ei kata, on tore, et seda märgati.”Konkurssi “Värv Kuressaare majal” on läbi viidud alates 2000. aastast ja konkurssi “Kuressaare piirdeaiad korda” on korraldatud alates 2007. aastast.“Olen osalenud komisjoni töös ka varem, mistõttu on mul heameel öelda, et Kuressaare elanikud hoolivad üha enam oma kinnistutest ja elukeskkonnast,” tõdes komisjoni liige Keidi Saks.“Mind isiklikult rõõmustas näiteks Karl Ojassoo tänava hoonete renoveerimise juures see, et säilitati ajastutruu ilme.”Mõlemat kategooriat hindas komisjon, kuhu kuulusid linna vanemarhitekt Maria Reimal ja ehitus- ja planeerimisosakonna spetsialist Rita Tamm ning muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks. Komisjoni esimees oli Mart Mäeker.

Veel artikleid samast teemast »