Uudised

“Meie pere ja muud loomad” alustab taas

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. detsember 2016. Suvel menukalt startinud koguperesaade “Meie pere ja muud loomad” saab talvise järje. Tuleva nädala esmaspäeval kell 20 jõuab Kanal 2 eetrisse saate uus hooaeg.



Hanso on end koos oma kahe lapse, Uma ja Rajuga Pajuvärava tallu sisse seadnud, kuid ees ootavad külmakuud ja see tähendab perele hoopis uusi väljakutseid.



Teleekraanile jõuavad laste talvised rõõmud ja suure Hansode suguvõsa pühade-traditsioonid, aga ka elulised murekohad, sest lubatud krõbe talv võib vanas majapidamises osutuda omamoodi ellujäämiskatseks nii inimestele kui ka suurele loomaperele. Hanso on end koos oma kahe lapse, Uma ja Rajuga Pajuvärava tallu sisse seadnud, kuid ees ootavad külmakuud ja see tähendab perele hoopis uusi väljakutseid.Teleekraanile jõuavad laste talvised rõõmud ja suure Hansode suguvõsa pühade-traditsioonid, aga ka elulised murekohad, sest lubatud krõbe talv võib vanas majapidamises osutuda omamoodi ellujäämiskatseks nii inimestele kui ka suurele loomaperele.

Veel artikleid samast teemast »