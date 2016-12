Uudised

Ülekäigurajal alla aetud jalgrattur viidi haiglasse

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Autor: MM Neljapäev, 08. detsember 2016. Matis Sikk. Eile kell 13.12 teatati liiklusõnnetusest Kuressaares Pika ja Ringtee tänava ringristmikul. Ülekäigurajale sõitnud jalgrattur jäi auto alla ja viidi Kuressaare haiglasse.



“Esialgsetel andmetel ületas 61-aastane mees ülekäigurajal jalgrattal sõiduteed. Ülekäigurajal põrkas ta kokku Smuuli tänava suunas liikunud sõiduautoga Volkswagen Vento, mida juhtis 74-aastane naine. Nii rattur kui ka sõidukijuht olid kained. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel,“ lausus portaalile saarlane.ee politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment.



Viga saanud jalgrattur toimetati Kuressaare haiglasse, tema vigastused pole tõsised.



Kuressaare patrullitalituse juht Matis Sikk sõnas, et sõidutee ületamisel on oluline olla tähelepanelik.



“Paneme kõigile ratturitele südamele, et sõidutee ületamisel tuleks silmas pidada, et ülekäigurajal jalgrattal teed ületades ei ole ratturil eesõigust,“ ütles ta.



