Uudised

Leisi otsib aasta tegu (1)

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 08. detsember 2016. 15. detsembrist kutsub Leisi vallavalitsus ja -volikogu inimesi üles esitama kandidaate stipendiumile “Leisi valla aasta tegu“.



Kandidaate võivad esitada kõik kodanikud ja organisatsioonid. Selleks tuleb oma ettepanekud koos põhjenduse ja esitaja kontaktandmetega saata Leisi valla kantseleisse kirjalikult posti või e-posti teel hiljemalt 9. jaanuariks.



Stipendiumi eesmärk on ergutada Leisi valla elanikke märkama ja tunnustama oma kaaskodanikke, valla ettevõtete, avaliku ja mittetulundussektori häid tegusid ning ettevõtmisi.



“Leisi valla aasta tegu“ stipendiumi väljaandmisel hinnatakse kandidaatide viimase aasta jooksul aset leidnud tegu või ettevõtmist, mis on valla jaoks olnud olulise tähtsusega.



Sarnaselt möödunud aastale tuleb rahvahääletus, kuid lõpliku valiku teeb volikogu.



Mullu sai aasta teo tiitli pime salvimeister Pavel Kadõkov. Tänukirjaga kaasnes meene ja 500 eurot preemiat. Kandidaate võivad esitada kõik kodanikud ja organisatsioonid. Selleks tuleb oma ettepanekud koos põhjenduse ja esitaja kontaktandmetega saata Leisi valla kantseleisse kirjalikult posti või e-posti teel hiljemalt 9. jaanuariks.Stipendiumi eesmärk on ergutada Leisi valla elanikke märkama ja tunnustama oma kaaskodanikke, valla ettevõtete, avaliku ja mittetulundussektori häid tegusid ning ettevõtmisi.“Leisi valla aasta tegu“ stipendiumi väljaandmisel hinnatakse kandidaatide viimase aasta jooksul aset leidnud tegu või ettevõtmist, mis on valla jaoks olnud olulise tähtsusega.Sarnaselt möödunud aastale tuleb rahvahääletus, kuid lõpliku valiku teeb volikogu.Mullu sai aasta teo tiitli pime salvimeister Pavel Kadõkov. Tänukirjaga kaasnes meene ja 500 eurot preemiat.

Veel artikleid samast teemast »