Saarlased PISA testis ühtlaselt üheksandad

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. detsember 2016. Avalikustati ülemaailmse rahvusvahelise õpitulemuste uuringu PISA 2015 tulemused, kus eestlased on jõudsalt paremuse poole liikunud, saarlased aga maakondade lõikes langenud.



Iga kolme aasta tagant läbi viidavas uuringus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuring vaatles, kuidas noored on võimelised õpitud oskusi ja teadmisi reaalses igapäevaelus rakendama, samuti õpitut üldistama ja seostama.



PISA 2015 uuringusse kaasati üle poole miljoni noore 72 riigist ning selleaastaseks keskseks hindamisvaldkonnaks olid loodusteadused. Eesti osales PISA uuringus neljandat korda. Testi tegi iga teine ehk 5587 õpilast 206 koolist. Nendest 2788 olid tüdrukud ja 2799 poisid. Õpilastest 78% sooritas testi eesti ja 22% vene keeles. Saaremaalt osales 137 noorukit.



Riikide võrdluses keskmiste tulemuste järgi loodusteadustes paigutusid Eesti õpilased uuringus Singapuri ja Jaapani järel 3. kohale. Euroopa riikide seas oli Eesti koos Soomega 1.-2. kohal.



Maakondade lõikes platseerusid Saaremaa õpilased mullu 535 punktiga üheksandaks. Kümme aastat tagasi jäädi aga 561 punktiga Hiiumaa 564 punkti järel teiseks.



Eesti keskmine tulemus matemaatikas oli 520 punkti, mis paigutab meid 7.–10. positsioonile koos Hongkongi ja Macauga. OECD riikide pingereas ollakse aga 2.–5. positsioonil. Euroopa riikide hulgas jagame esimest ja teist kohta koos Šveitsiga.



Saare maakonna tulemuste põhjal jäid siinsed noored 513 punktiga samuti üheksandale kohale. Samas 2006. aastal oldi 537-punktise keskmisega kolmandad.



Eesti õpilased saavutasid PISA 2015 uuringus lugemises keskmiselt 519 punkti, saavutades sellega maailmas 6. koha. Euroopas on Eesti Soome ja Iirimaa järel kolmas. Lugemises oli Saaremaa keskmise tulemusega 517 samuti üheksandal kohal.



