Uudised

Jäta passi vahetamine uude aastasse

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 08. detsember 2016. Kuna järgmisest aastast on uue passi kehtivus 10 aastat, siis pole eriti otstarbekas sel aastal enam uut passi saama minna.



“Kui passiga väga kiiret pole, siis järgmisest aastast on tõesti passi kehtivusaeg kümme aastat ning kes soovib, võib muidugi tulla alles järgmisel aastal,” kinnitas Lääne prefektuuris dokumentide väljastamist koordineeriv Pärnu teeninduse vanem Annika Pärna.



ID-kaardiga sama nipp läbi ei lähe, sest ID-kaart kehtib endiselt viis aastat.

Järgmisel aastal isikut tõendavate dokumentide taotlemise riigilõivud ei muutu.



Passi taotlemise riigilõiv on 40 eurot ning alla 15-aastastel isikutel, puudega isikutel ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikutel 20 eurot. Passi ja ID-kaardi koos taotlemine on soodsam – riigilõiv on 50 eurot ning alla 15-aastastel isikutel, puudega isikutel ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikutel 25 eurot.



“2017. aastal algabki uus isikut tõendavate dokumentide kehtivusaegade lõppemise tõusuperiood,” lisas Pärna.

“Kui passiga väga kiiret pole, siis järgmisest aastast on tõesti passi kehtivusaeg kümme aastat ning kes soovib, võib muidugi tulla alles järgmisel aastal,” kinnitas Lääne prefektuuris dokumentide väljastamist koordineeriv Pärnu teeninduse vanem Annika Pärna.ID-kaardiga sama nipp läbi ei lähe, sest ID-kaart kehtib endiselt viis aastat.Järgmisel aastal isikut tõendavate dokumentide taotlemise riigilõivud ei muutu.Passi taotlemise riigilõiv on 40 eurot ning alla 15-aastastel isikutel, puudega isikutel ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikutel 20 eurot. Passi ja ID-kaardi koos taotlemine on soodsam – riigilõiv on 50 eurot ning alla 15-aastastel isikutel, puudega isikutel ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikutel 25 eurot.“2017. aastal algabki uus isikut tõendavate dokumentide kehtivusaegade lõppemise tõusuperiood,” lisas Pärna.

Veel artikleid samast teemast »