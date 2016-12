Uudised

Lääne regioon lõpetas navigatsioonihooaja

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 07. detsember 2016. Politsei- ja piirivalveameti juhtivametnik Jaanus Müür rääkis lennu- ja merepäästest. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus Kuressaares Lääne regiooni politsei, pääste ja vabatahtlike navigatsioonihooaja lõpetamise seminar, mille raames räägiti nii tehtust kui arutleti tuleviku võimaluste üle.



Päeva alustati kommunikatsioonikoolitusega, kuidas peaks politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötaja, päästeametnik või vabatahtlik merepäästja suhtlema avalikkusega.



Selle raames tehti kolme vabatahtliku osalejaga ka filmivõtted, kus nad pidid näitlikult andma meediale intervjuu.



Teine osa päevast algas Eesti päästepiirkonna mere- ja lennupääste plaani tutvustamisega ja räägiti üle sündmustel osalemise põhitõed. Sellele järgnes paneeldiskussioon teemal “Meri, ressursid ja võimalused”.



“Eesmärk oli saada selgem pilt, kuidas kõik osapooled koostööd teevad ja kuidas abivajajani jõuda,” selgitas Kuressaare ja Ruhnu piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko.



Kolmandas osas anti ülevaade Lääne regioonis juhtunud sündmustest ja meenutati aasta jooksul toimunud ennetustegevusi. Päeva lõpus said tunnistuse 11 uut vabatahtlikku merepäästjat.



Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem Meelis Juhandi tõdes, et üldiselt keegi olukorraga paneeldiskussioonis päris rahul ei olnud – alati saaks paremini. “Ressursse, võimekust ja koordineerimist oleks võibolla rohkem vaja,” seletas Juhandi.



Teise teemana arutleti, kas mõjusam on ennetus või karistamine näiteks päästevesti puudumise korral. Kolmandaks lahati ühte toimunud sündmust.



“Jõudsime taas selleni, et koostöö võiks toimida natuke paremini. Kui praegu näiteks saab esimesena kõne häirekeskus, siis tegelikult lahendab meresündmusi merekeskus.”



Palju üritusi



Lääne prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik Karet Akkaja andis ülevaate viimase kahe aasta merealastest juhtumitest.



“Arvan, et lisaks lastele ja noortele peab siiski ka kaluritele ennetusest rohkem rääkima,” oli ta tulemuste põhjal kindel.



Samuti tegi ta kokkuvõtte kogu regioonis toimunud koolitustest, õppustest ja üritustest.



“Aasta-aastalt on suurenenud vabatahtlike merepäästjate kaasamine merepääste sündmustesse,” nentis Akkaja, lisades, et selle aasta pea 100 sündmusele olid 27 korral kaasatud ka vabatahtlikud.



Kreštšenko andis seejärel ülevaate sel aastal toimunud merepääste ennetustöödest. “Jõuti väga paljude koolide ja lasteaedade lasteni,” selgitas ta.



TTÜ Eesti mereakadeemia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Tanita Tammeri rääkis lähemalt haridusprogrammi “Näoga mere poole” eesmärkidest.



Tema andmetel esines kokku 174 külalisõpetajat, kes jõudsid 10 500 nooreni.

Anti 330 külalistundi 147 koolis üle Eesti. Saaremaal käidi kümnes koolis ja ühes asutuses, jagades mereharidust 22 tunni jagu.



Mereakadeemia mereveonduse ja sadamatöö tudeng Helena Rattus rääkis projekti raames saadud kogemustest.



“Kui algul kartsin, mida ma ise üliõpilasena klassi ees noortele uut anda suudan, sain juba pärast esimese kooli külastamist tugevasti julgustust,” tõdes ta.



Tunnistuse saanud vabatahtlikud



Dairi Alliku

Andres Keskpaik

Aivar Kirs

Kaupo Kongas

Risto Lapin

Manuel Lember

Sander Lember

Sander Mai

Marten Riisenberg

Kalmar Suuster

Silver Roostik Päeva alustati kommunikatsioonikoolitusega, kuidas peaks politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötaja, päästeametnik või vabatahtlik merepäästja suhtlema avalikkusega.Selle raames tehti kolme vabatahtliku osalejaga ka filmivõtted, kus nad pidid näitlikult andma meediale intervjuu.Teine osa päevast algas Eesti päästepiirkonna mere- ja lennupääste plaani tutvustamisega ja räägiti üle sündmustel osalemise põhitõed. Sellele järgnes paneeldiskussioon teemal “Meri, ressursid ja võimalused”.“Eesmärk oli saada selgem pilt, kuidas kõik osapooled koostööd teevad ja kuidas abivajajani jõuda,” selgitas Kuressaare ja Ruhnu piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko.Kolmandas osas anti ülevaade Lääne regioonis juhtunud sündmustest ja meenutati aasta jooksul toimunud ennetustegevusi. Päeva lõpus said tunnistuse 11 uut vabatahtlikku merepäästjat.Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem Meelis Juhandi tõdes, et üldiselt keegi olukorraga paneeldiskussioonis päris rahul ei olnud – alati saaks paremini. “Ressursse, võimekust ja koordineerimist oleks võibolla rohkem vaja,” seletas Juhandi.Teise teemana arutleti, kas mõjusam on ennetus või karistamine näiteks päästevesti puudumise korral. Kolmandaks lahati ühte toimunud sündmust.“Jõudsime taas selleni, et koostöö võiks toimida natuke paremini. Kui praegu näiteks saab esimesena kõne häirekeskus, siis tegelikult lahendab meresündmusi merekeskus.”Lääne prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik Karet Akkaja andis ülevaate viimase kahe aasta merealastest juhtumitest.“Arvan, et lisaks lastele ja noortele peab siiski ka kaluritele ennetusest rohkem rääkima,” oli ta tulemuste põhjal kindel.Samuti tegi ta kokkuvõtte kogu regioonis toimunud koolitustest, õppustest ja üritustest.“Aasta-aastalt on suurenenud vabatahtlike merepäästjate kaasamine merepääste sündmustesse,” nentis Akkaja, lisades, et selle aasta pea 100 sündmusele olid 27 korral kaasatud ka vabatahtlikud.Kreštšenko andis seejärel ülevaate sel aastal toimunud merepääste ennetustöödest. “Jõuti väga paljude koolide ja lasteaedade lasteni,” selgitas ta.TTÜ Eesti mereakadeemia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Tanita Tammeri rääkis lähemalt haridusprogrammi “Näoga mere poole” eesmärkidest.Tema andmetel esines kokku 174 külalisõpetajat, kes jõudsid 10 500 nooreni.Anti 330 külalistundi 147 koolis üle Eesti. Saaremaal käidi kümnes koolis ja ühes asutuses, jagades mereharidust 22 tunni jagu.Mereakadeemia mereveonduse ja sadamatöö tudeng Helena Rattus rääkis projekti raames saadud kogemustest.“Kui algul kartsin, mida ma ise üliõpilasena klassi ees noortele uut anda suudan, sain juba pärast esimese kooli külastamist tugevasti julgustust,” tõdes ta.Dairi AllikuAndres KeskpaikAivar KirsKaupo KongasRisto LapinManuel LemberSander LemberSander MaiMarten RiisenbergKalmar SuusterSilver Roostik

Veel artikleid samast teemast »