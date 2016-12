Uudised

AINULT MEIE MAAS: Venemaa avarustest leiti uusi andmeid sõja ajal kadunud saarlastest!

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Autor: Ines Vapper, Ahto Jakson Teisipäev, 06. detsember 2016. Väljavõte ühest dokumendist kümnete hulgast, millele Anton Lõskov oma uurimistöö käigus peale sattus. FOTO: erakogu Venemaal Sverdlovski oblastis Kamensk-Uralski linnas elav hobiajaloolane Anton Lõskov avastas riigiarhiivist veel ühe nimekirja tööpataljonides olnud 22 saarlasest ning saatis selle Meie Maale.



Nimekirjas olevatest meestest viis olid tööpataljoni nr 820 koosseisus. Varem on juttu olnud saarlastest tööpataljonis nr 819.



Lõskov kontrollis nimekirja andmepangast, mille kodulehel on avaldatud skaneeritud dokumendid. Need pärinevad Vene kaitseministeeriumi riigiarhiivist, mis asub Moskvas Podolski linnaosas.



Lõskovi koostatud nimekirjas olevate inimeste kohta on arhiivis iga perenime juures viide sundasumisele saatmisest. Selle viite järgi saab ligi arhiividokumentidele, kus omakorda on kirjas hukkunute sugulaste aadressid Saaremaal ja lisaks info selle kohta, mis nime järgi neid kutsuti sõjakomissariaadis.



“Kamensk-Uralski linnas tegutsesid mitmed ehituspataljonid, kuid mul õnnestus leida dokumendid neist ainult ühe, nr 819 kohta,” ütles Lõskov.



Ta lubas uurimist jätkata. Lõskov võttis ette Memento poolt välja antud kolme köidet, mis sisaldavad teavet aastatel 1940–1945 Eestist tööpataljonides sundmobiliseeritud meeste kohta.



Ta võrdleb köidetes toodud nimesid Kamensk-Uralski arhiivist leitud nimedega.



Eile võttis Meie Maa toimetusega ühendust Mustjalast Silla külast pärit Milvi Sütt, kelle isa Heinrich Vaher viidi samuti 1941. aastal Siberisse Uralskisse metsatöödele, kus suri. Tema nime eilses ega ka tänases Meie Maas avaldatud nimekirjas ei ole.



Mees, kes Vaheriga ühes tööpataljonis ja tema suremise juures viibis, teadis pärast Teist maailmasõda rääkida, et Vaher suri suurte peavalude ning palavikuga. Pärast surma haaranud politruk koti Vaheri isiklike asjadega.



Heinrich Vaher oli varjanud end kaks nädalat soos ja käis läbi akna kaemas, kuidas perel läheb. Sõjaväelased käisid tema järele küsimas. Pereliikmed vastasid neile, et Heinrich läks Karujärvele tööle ja pole tagasi tulnud.



“Ähvardati, et kui ta välja ei tule, viiakse pere ära. Pärast seda tuli isa välja ja viidi minema,” meenutas Milvi Sütt, kes toona oli väike tüdruk.



Tööpataljoni avaldatud nimekirjadest ei ole läbi käinud ka Kristina Rahumeeli vanaisa Juhan Paberitsi nimi. Mees võis surra 1941. aastal, arvatavalt samuti Kamensk-Uralskis.



Leidsid nimekirjast kadunud sugulasi



Tööpataljoni koosseisus viidi Siberisse ka Ermilde Metsa onu (ema vend) Priidu Pärnamets Torgu vallast, kelle nimi oli eilses Meie Maas avaldatud nimekirjas.



Ta saatis 1941. aastal sealt koju isale kaks kirja, mis ei ole praeguseks säilinud.



1945. aastal tuli Ermilde Metsa emale kaart, et tema vend langes Punaarmees. Tegelikult see nii ei olnud. See kaart on siiani alles.



Ermilde Metsa isa Julius Pära mobiliseeriti ka 1941. aastal tööpataljoni, kuid tema tuli tagasi ja osales hiljem Roomassaare dessandis ja sattus Saksamaale vangi.



Ermilde Metsa vanaisa vennal Priidu Kirsimetsal õnnestus samuti Eestisse tagasi saada, kuid ta hukkus tankiväelasena Sõrve lahingus.



Vilma Raimets leidis eilses Meie Maas avaldatud nimekirjast oma isa Mihail (Mihkel) Kõrva nime, kes viibis Kamensk-Uralskis tööpataljonis ja suri 15. märtsil 1942. Raimets pöördus Vene ajal korduvalt sõjakomissariaati, et midagigi teada saada oma isa käekäigu kohta. Iga kord vastati talle, et isa jäi teadmata kadunuks Velikije Luki all.



Raimetsa tislerina töötanud isa mobiliseeriti 31-aastaselt Pöide vallast. Pikalt oli Vilma Raimetsa paberites tema isa nimena venepärane Mihail, kuid hiljem tehti sellest siiski õige nimi Mihkel.



Meie Maa toimetus palub saarlastel, kelle sugulased on Siberis tööpataljonides olnud või on neilt kirju saanud, endast märku anda telefonidel 666 1897, 45 56064 või meilitsi ahto@meiemaa.ee, mm@meiemaa.ee!





***



NIMEKIRI!



Täiendav nimekiri Siberis ehituspataljonis surma saanud saarlastest (vaata ka eilset Meie Maad)



1. Juhan Aus Friido p, sünd 1910, surnud 4.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



2. Kustas Viskus Priidu p, sünd 1910, surnud 7.11.1941 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas, tööpataljon nr 820



3. Oskar Viskus Jaani p, sünd 1922, surnud detsembris 1941 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas, tööpataljon nr 820



4. Albert Kallas Mihkli p, sünd 1918, surnud 1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenski linnas



5. Ruben Kipper Gustavi p, sünd 1921, surnud detsembris 1941 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



6. Oskar Kirs Karli p, sünd 1910, surnud 26.11.1941 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



7. Ossia Koppel Vassili p, sünd 1908, surnud 1941, maetud tööpataljonis nr 820, märgitud teadmata kadunuks



8. Aleksander Krause Aleksandri p, sünd 1921, maetud Sverdlovski oblastis Kamenski linnas, surma aeg ei ole teada, märgitud teadmata kadunuks



9. Vladimir Merelaht Ivani p, sünd 1907, surnud 3.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Sverdlovski oblastis Kamenski linnas



10. Gugo Ool Juhani p, sünd 1922, surnud 1.02.1942 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas, tööpataljon nr 820



11. Eduard Põld Jaani p, sünd 1908, surnud 8.01.1942, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



12. Gustav Pääske Juhani p, sünd 1921, surnud novembris 1941, maetud tööpataljonis nr 820



13. Peeter-Heinri Jakobi p, sünd 1921, surnud 1942, maetud haiguse tagajärjel, maetud Sverdlovski oblastis Kamenski linnas



14. Aleksander Saar Jaani p, sünd 1913, surnud jaanuaris 1942 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



15. Johannes Sigibert Mare p, sünd 1920, surnud 1942, maetud Sverdlovski oblastis Kamenski linnas, märgitud teadmata kadunuks



16. Villem Sirksalu Mihkli p, sünd 1908, surnud detsembris 1941 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



17. Eduard Toompuu Aleksandri p, sünd 1920, surnud 1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks



18. Eduard Tõll Priidu p, sünd 1907, surnud veebruaris 1942 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



19. Eduard Õunpuu Juhani p, sünd 1912, surnud 10.11.1941 haiguse tagajärjel, maetud Tšeljabinski oblastis Uazi linnas



20. Sander Erelt Villemi p, sünd 1918, surnud 1942 haiguse tagajärjel Kamenskis



21. Herman Jalak Tooma p, sünd 1923, surnud detsembris 1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis



22. Hugo Saat Ivani p, sünd 1921, surnud 27.05.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks.

