“Kassiparadiis” osutus väga populaarseks

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 07. detsember 2016. “Kassiparadiis“ jõudis möödunud nädalal Rahva Raamatus kolme enim müüdud raamatu hulka. FOTO: Gerli Paju Novembri lõpus ilmus Gerli Paju esimene lasteraamat “Kassiparadiis”. Lugu jutustab Gerli enda varalahkunud kassist Timmist ning tema põnevast, võluvärki täis elust pilve peal. Rahva Raamatus jõudis see möödunud nädalal lausa kolme enim müüdud raamatu hulka.



“Laupäeval oli mul Viru keskuse Rahva Raamatus esmaesitlus ja siis osteti väga palju raamatuid. Kuna unustasin laupäeval oma salli sinna poodi, läksin täna sellele järele ja juhuslikult nägin TOP-i riiulit – minu raamat oligi kolmandal kohal. See on kirjeldamatu tunne sellist asja kogeda,“ rääkis Gerli. Näiteks Mihkel Raua uus raamat “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“ oli samas 8. kohal.



Tuleb Kuressaarde raamatut esitlema



“Kassiparadiisi“ esitlus tuleb Kuressaare Rahva Raamatus juba sel laupäeval kell 13. Mõned peatükid raamatust loeb ette Meelis Juhandi.



“Mul oli paar mõtet veel, kes võiks lugeda, aga siis lõi pirn peas põlema, et Meelis Juhandi on ju Saaremaal teada-tuntud muhe mees, kellel võiks see lugemine hästi välja tulla. Sain temaga kiirelt kontakti ja ta oligi lahkesti nõus.



Esimese esitluse, kui Ott Sepp käis lugemas, pealt nägin, et on palju parem, kui keegi teine loeb, siis on endal pinget vähem ja publikul põnevam ka,“ rääkis Gerli.



Kirjanik tõdes, et eriti hea meel on tal selle üle, et raamatu kohta on tulnud palju positiivset tagasisidet. Ehkki tegemist on lasteraamatuga, on päris mitmed täiskasvanudki Gerlile öelnud, et see raamat läks neile hinge, kuna tuletas meelde omaenda lapsepõlves üle elatud lemmikloomade surma ning selle raamatu lugemine andis nüüd rahu.



“Ise arvan, et siis on ju kordaläinud raamat, kui see emotsioone tekitab,“ kinnitas Gerli.



Raamatu lugu on elust enesest. See jutustab loo Gerli kassist, kes väga noorelt ära suri. Et tütar seda raskelt üle elas, otsustas Gerli kirjutada raamatu, mis last leinas aitaks.



Raamatu esmane tiraaž on 800 eksemplari.



