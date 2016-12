Uudised

Solistica demovoorus rekordarv noori

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 07. detsember 2016. Kuressaare gümnaasiumi (KG) poolt viiendat korda korraldatava Solistica laulukonkursi demovooru laekus rekordarv esitusi – 185 laulu. Sel korral paluti osalejatel muusikafaili asemel saata video.



Eesmärk on pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda noortele ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning žüriilt, et tunnustada ja innustada andekaid soliste ja rikastada kohalikku kultuurielu.



Otse lõppvõistlusele pääsevad neist Solistica 2016 esikuuikusse jõudnud lauljad ning 2015. aasta grand prix’ võitja. Laulude demosalvestusi saadeti Harjumaalt 53, Järvamaalt 3, Läänemaalt 1, Lääne-Virumaalt 10, Põlvamaalt 8, Pärnumaalt 24, Raplamaalt 7, Saaremaalt 22, Tartumaalt 28, Valgamaalt 9 ja Viljandimaalt 20.



66 õpetaja poolt juhendatavad noored solistid jagunesid kolme vanusegruppi. Võrdselt 66 osalejat registreerus gümnaasiumi ja 7.–9. klasside kategooriasse ning 53 solisti 4.–6. klasside vanuserühma.



Lõppvõistlusele pääseb igast vanuserühmast kindel arv osalejaid: 4.–6. klassist 16 lauljat, 7.–9. klassist 18 lauljat ja 10.–12. klassist 20 lauljat. Valiku teeb demode põhjal žürii, mille koosseisu kuuluvad Sven Lõhmus, Helen Kirsi ja Rasmus Rändvee.



Tähtsustatakse eesti muusikat



Sel korral soovitakse rohkem tähtsustada eesti muusikat ja autoreid, kuna eestikeelsete laulude osakaal on eelnevatel aastatel olnud suhteliselt väike, enamik võistluslaule on olnud ingliskeelsed.



Endiselt võib teha lauluvaliku nii Eesti kui ka välisautorite loomingust, kuid seekord annab Eesti Autorite Ühing välja stipendiumi parima eestikeelse/eesti laulu esitajale summas 300 eurot.



Konkursi lõppvoorud toimuvad 27.-28. jaanuaril, kus esimesel päeval võistlevad 4.–6. klasside solistid ning 28. jaanuaril 7.–9. ja 10.–12. klasside lauljad.



