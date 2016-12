Uudised

Loomemaja hakkab tegutsema turuhoones

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 07. detsember 2016. Loomemaja eestvedajad (vasakult) Maris Rebel, Kristi Kiil ja Relika Metsallik-Koppel loodavad, et turuhoonest saab tore loomemaja. Foto: Valmar Voolaid Koostöös linnavalitsuse ja Saaremaa arenduskeskusega plaanivad Saaremaa loomeinimesed rajada loomemaja turuhoonesse. See hakkab tegutsema aastaringselt. Loomeinimestel endil on valmisolek panustada, kasutades erinevatest projektifondidest saadavaid vahendeid.



Otsus loomemaja rajamise kohta turuhoonesse võeti vastu möödunud nädalal loomemajahuviliste koosolekul. “Küsitluskokkuvõte andis meile konkreetsed inimesed ja numbrid,” ütles loomemaja üks eestvedajatest Relika Metsallik-Koppel. Ehkki turuhoone näib hetkel väikseks jäävat, plaanitakse siiski selles majas algust teha.



“Suurem perspektiiv on muidugi silme ees olemas, aga ka sinilindu on kergem püüda, kui meil varblane juba elab – nokib ja sööb,” lausus kujundlikult Maris Rebel. Kindlad huvilised, kes pole küsitlusele veel vastanud, peaksid seda tegema Saaremaa loomemaja Facebooki grupis.



Plaanide kohaselt hakkab turuhoone esimesel korrusel tegutsema käsitööpood ja kohvik ning teisel korrusel paiknema stuudiod, töötoad, kontorinurk ja koolitusruum. Palju küsimusi on endiselt õhus, kuid valmisolek on olemas.



Loomemaja ootab endast märku andma valdkondade väikeettevõtjaid: arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid (teater, tants, festivalid), infotehnoloogia (meelelahutuse IT), kirjastamine, kultuuripärand (käsitöö, muuseumid, raamatukogud), kunst (kujutav kunst, tarbekunst), muusika, reklaam (reklaamindus, meediavahendus). Otsus loomemaja rajamise kohta turuhoonesse võeti vastu möödunud nädalal loomemajahuviliste koosolekul. “Küsitluskokkuvõte andis meile konkreetsed inimesed ja numbrid,” ütles loomemaja üks eestvedajatest Relika Metsallik-Koppel. Ehkki turuhoone näib hetkel väikseks jäävat, plaanitakse siiski selles majas algust teha.“Suurem perspektiiv on muidugi silme ees olemas, aga ka sinilindu on kergem püüda, kui meil varblane juba elab – nokib ja sööb,” lausus kujundlikult Maris Rebel. Kindlad huvilised, kes pole küsitlusele veel vastanud, peaksid seda tegema Saaremaa loomemaja Facebooki grupis.Plaanide kohaselt hakkab turuhoone esimesel korrusel tegutsema käsitööpood ja kohvik ning teisel korrusel paiknema stuudiod, töötoad, kontorinurk ja koolitusruum. Palju küsimusi on endiselt õhus, kuid valmisolek on olemas.Loomemaja ootab endast märku andma valdkondade väikeettevõtjaid: arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid (teater, tants, festivalid), infotehnoloogia (meelelahutuse IT), kirjastamine, kultuuripärand (käsitöö, muuseumid, raamatukogud), kunst (kujutav kunst, tarbekunst), muusika, reklaam (reklaamindus, meediavahendus).

Veel artikleid samast teemast »