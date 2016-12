Uudised

Inglipuu täitis 18 lapse jõulusoovi

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 07. detsember 2016. Inglipuu patroon Gerli Padar ja Maxima Eesti peadirektor Vygintas Šapokas. Esimese nädalaga tõid Eesti suurimas heategevuslikus kingikampaanias osalevad inimesed Kuressaare Maxima kauplusesse 18 kingitust, mis on tehtud vastavalt vähekindlustatud peredes elavate laste jõulusoovidele. Inglipuul on veel üks kingisoov, mis ootab oma inglit.



Veel 26 lapse kingisoovid on inglipuudelt juba võetud ja jaekett ootab, kuni need võtnud inglid kingitused ära toovad. Ühtekokku teeb inglipuu Kuressaares ja Lääne-Saare vallas kingituse 45 lapsele.



“Suur tänu igaühele, kes on juba ingliks hakanud – meile kingituse ära toonud. Loodame, et sama kergesti teevad heateo nii need, kes on täitmiseks juba kingisoovi valinud, kui ka need, kes alles kaaluvad ingliks hakkamist,“ ütles Maxima Eesti peadirektor Vygintas Šapokas.



Kingi tegemiseks tuleks minna Kuressaare Maximasse, mis asub Tallinna maantee 64, osta soovitud ese ükskõik millisest kauplusest ning tuua see tagasi samasse Maximasse hiljemalt 19. detsembril.



“Seejärel pakime kõik kingid inglipuu temaatikaga kottidesse ning toimetame kohalike sotsiaaltöötajate abiga jõulude ja aastavahetuse ajal lasteni,“ selgitas Maxima Eesti avalike suhete juht Katja Ljubobratets.



