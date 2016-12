Uudised

Leiger võttis suuna Kieli kanalile

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 07. detsember 2016. Nädalavahetusel Biskaia lahe ületanud parvlaev Leiger võttis esmaspäeva õhtul suuna Kieli kanali ääres asuvasse Brunsbütteli sadamasse.



Esmaspäeva õhtul Prantsusmaalt Bresti sadamast väljunud Leiger on praeguseks jõudnud La Manche’i väina, laeva sihtpunktiks on Saksamaal Kieli kanali ääres asuv Brunsbütteli sadam.



Laevaliiklust jälgiva veebirakenduse Marinetraffic andmetel peaks Leiger Brunsbüttelisse jõudma neljapäevaks.



