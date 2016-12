Uudised

Linna eelarve küündib üle 22 000 000 euro

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 07. detsember 2016. Kuressaare linnavalitsus on esitanud volikogule esimeseks lugemiseks tuleva aasta eelarve, mille suurus on 22 268 048 eurot.



Linn küsib volikogult ühtlasi luba võtta investeerimislaenu kuni 3,5 miljonit eurot ja kapitalirendikohustusi summas kuni 225 000 eurot.



Rahavoogude juhtimiseks soovib linnavalitsus tuleval aastal võtta lühiajalist laenu kuni 320 000 eurot, mis peab eelarveaasta lõpuks olema tagasi makstud.



Eilsel linnavalitsuse istungil tehti muudatusi 2016. aasta eelarve tulude ja kulude osas kogusummas 39 643 eurot. Linna pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul on muudatus seotud erinevate projektitoetuste laekumisega.



