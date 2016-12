Uudised

Linn arutab loomatsirkuste keelustamist

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 07. detsember 2016. Mitmed ühingud koos Eesti Loomakaitse Seltsiga tegid omavalitsuste poole pöördumise, milles palutakse nii teiste välisriikide kui Tartu ja Pärnu linna eeskujul keelustada tsirkustes metsloomade kasutamine.



Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles, et pöördumist pole veel jõutud pikemalt arutada. “Kindlasti võtame selles küsimuses seisukoha enne suveürituste hooaja algust, olles eelnevalt suhelnud ka erinevate seotud organisatsioonidega. Lisaks soovime hiljemalt veebruaris saada linnavolikogu arengukomisjoni, kultuurikomisjoni ja linnakodaniku komisjoni seisukoha.”

Viimati käis loomadega tsirkus Kuressaares tänavu augustis, esinedes Raiekivi sääre alal.



Murelik saarlane Ander Roosipuu (pildil), kes ka ise on selles küsimuses linnavalitsuse poole pöördunud, kinnitas, et loomadele on ta alati kaasa tundnud. Olgu see siis loomade ja lindude pelgalt trofeedeks küttimine, arvestamata jahinduses ette nähtud loomade arvukuse tasakaalustamist, kanade pimedas ja kitsikuses kasvatamine munade masstootmiseks või kutsikate ja kassipoegade tänavale jätmine.



Samuti ei jäta teda külmaks metsloomade kasutamine tsirkuses meelelahutuse sildi all. “Loomi dresseeritakse vägivaldselt tegema ebaloomulikke trikke ning veetakse kaubaautodega pikki vahemaid, mis pole kindlasti nende loomulik keskkond,” rõhutab Roosipuu ja lisab, et inimene ei tohiks oma eelist loomade ees kuritarvitada.



Ühtsuses peitub jõud



MTÜ Loomus kommunikatsioonijuht Annika Lepp tuletas meelde, et maaeluministeeriumis on parasjagu valmimas eelnõu, millega soovitakse keelustada metsloomade kasutamine tsirkuses.



“Selline eelnõu hakkab tõenäoliselt kehtima küll alles 2018. aastal, kuid on selge märk, et Eestis liigutakse loomasõbralikuma ühiskonna poole,” on loomasõbrad lootusrikkad.



Tänaseks on 23 riiki maailmas vastu võtnud üleriigilise metsloomade tsirkuses kasutamise keelu.



Tsirkus ei suuda tagada loomade heaolu ega neile sobivaid elutingimusi, trikkide tegemine ei ole neile loomuomane, tihtipeale kasutatakse nende allutamiseks ja treenimiseks lubamatuid ning kannatusi tekitavaid vahendeid.



