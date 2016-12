Uudised

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 06. detsember 2016. President Kersti Kaljulaid koos liikumise Kodukant eestvedajatega andis pühapäeval Estonia teatri talveaias üle aasta vabatahtlike aumärgid. Foto: Arno Mikkor/Vabariigi Presidendi Kantselei Pühapäeval toimus üleriigiline vabatahtlike tänuüritus, kus president Kersti Kaljulaid koos liikumise Kodukant eestvedajatega andis Estonia teatri talveaias üle aasta vabatahtlike aumärgid.



Tänuüritusel tunnustati ühendusi ja inimesi, kes on järjepidevalt vabatahtlikke tegevustesse kaasanud ja neid innustanud.



Teiste hulgas pälvis tunnustuse saarlane Henno Sepp (94), kes elab Pärnus ja tegutseb väga mitmel rindel – Pärnu filatelistide seltsis, Pärnumaa lõõtsahaigete seltsis, Pärnu pensionäride liidus ja Pärnu saarlaste seltsingus.



Tunnustuse sai ka Eesti Pagulasabi. Tunnustust oli Pagulasabi esindajatest vastu võtmas ka Riina Hanso.



“Tunnustus ei tulnud üllatusena. Tegemist on organisatsiooniga, mis kaasab väga suurel hulgal vabatahtlikke pagulastega tegelema. Ma arvan, et see on igati õige koht, kuhu tunnustust anda,“ ütles Eesti Pagulasabi vabatahtlik Riina Hanso.



Eesti Pagulasabi kaasab vabatahtlikke pagulaste tugiisikutena ning ürituste korraldajatena, samuti on erialaspetsialiste lähetatud vabatahtlikena välismaale kriitilistesse piirkondadesse. Vabatahtlikud tugiisikud aitavad Eestisse saabunud rahvusvahelise kaitse saajatel kohaneda siinse eluga. Tugiisikud pakuvad koolitusi, supervisioone ning ühisüritusi.



