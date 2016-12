Uudised

“Kodutunne” tegi esmakordselt korda trepikoja (1)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 06. detsember 2016. Õed Tea Kesküla (vasakul) ja Kadri Kirs Astes Saare 4 kortermaja vastvalminud trepikojas. FOTO: Valmar Voolaid Eelmisel nädalal käis “Kodutunde” meeskond Astes tuleroaks läinud Saare 4 kortermaja trepikojale uut elu andmas, pühapäevaks sai see valmis.



“Kodutunde” Astesse kutsunud Marili Kesküla elas toona pere vanima lapsena juba Kuressaares. Marilil on väga hea meel, et trepikoda on korda saanud. “Nähes majaelanike rõõmsaid nägusid, olen väga rahul,” ütles ta.



Marili teine õde Kadri Kirs meenutas, et põlengu ajal polnud toast väga arugi saada, millega tegu, aga kui lõpuks magamistoa akna kaudu venna ja emaga välja jõuti, tundus asi juba tõsine.



Praegu ei anna koridori Kadri sõnul varasemaga võrreldagi. “Ei oleks arvanudki, et see tuleb nii hele ja avar või et paari päevaga kõik nii korda saab,” sõnas neiu rahulolevalt.



Varem oli koridor olnud tumeroheliste seinte ja tumeda trepiga ning korruse peale oli laes olnud üks kehvake tuli. Lisaks oli varem trepialune kinni ehitatud ning postkastid seal seina peal.



Praegu on trepikoda hubane: uus trepp on avatud ja postkastid teise seina peale kolitud ning kasutatud on põhiliselt heledaid toone koos maitsekate heledamate ja tumedamate puitelementidega. Korteriuste kohal ilutsevad uudsed numbrid, mis hämaras põlema hakkavad, lisaks on laetulesidki rohkem.



“Kui õhtul kohe laetuled põlema ei lähe, siis need numbrid annavad piisavalt valgust, et saaks isegi ilma nendeta liigelda,” selgitas Kadri.



Esmakordselt trepikoda



Kõigil peredel olevat soov majja tagasi kolida. “Korter viis plaanib esimesena tagasi tulla. Neil saab jaanuaris üürikorteri leping läbi ja nad juba tegutsevad, et valmis jõuda,” teadis ta lisada.



Neiu sõnul on nende perel vaid viimistlustööd lõpetada, et koju tagasi kolida. “Võibolla jõuame kevadeks tagasi – oleneb, kui kiiresti asjad tehtud saavad. Nüüd ei ole enam asi millegi taga kinni ka, sest siiamaani mõtlesime, et pole mõtet korterit edasi teha, kui trepikoda on sellises seisus.”



Kuigi kõik oleks pidanud laupäevaks valmis olema, anti objekt üle pühapäeval. “Läks küll natukene kauem, aga valmis ta on. Pühapäeva hommikul kell üheksa olid kõik perekonnad kohal ja andsime trepikoja üle,” ütles “Kodutunde” tegevprodutsent Aivar Sipelgas.



Mees nentis, et Saaremaal oli tunda tugevat kogukonnatunnet. “Kõik teavad kõiki ja kogu aeg oli tunda õlga enda kõrval,” ütles ta.



Kodutunde ajaloos korrastati trepikoda esmakordselt. “Suuri objekte on olnud küll, kus on tehtud korda neljatoaline korter või ehitatud väike maja, aga trepikoda on küll esmakordne,” meenutas ta.



