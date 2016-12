Uudised

Naiskodukaitse taastas Leisi jaoskonna (2)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 06. detsember 2016. Saaremaa Naiskodukaitse Leisi jaoskond loodi esmakordselt 21. märtsil 1926 ning pea kolmveerand sajandit hiljem loodi see taas käesoleva aasta 16. novembril.



Kaitseliidu Saaremaa maleva Naiskodukaitse instruktor Piret Paomees (pildil) tõdes, et juba väga pikka aega on soovitud Leisi jaoskond taas ellu äratada. Nüüd see siis Karjas ära tehti – jäänud on veel paberid vormistada ja jaoskonna taassünd Naiskodukaitse esinaise poolt ametlikult kinnitada.



Jaoskond loodi Karja saunas. Kohe valiti ülekaalukalt esinaiseks kogukonnas väga ettevõtlik ja hinnatud naine Aire Kurs. Leisi jaoskond hõlmab sama piirkonna naisi, hakates toimetama Kaitseliidu Saaremaa maleva Leisi rühma juures.



Huvi uue jaoskonna vastu on suur – lisaks algsele kümnele liikmele on juba avalduse sisse andnud veel viis naist.



Aire Kurs ütles, et uue jaoskonna suhtes on tunne põnev ja elevust jagub. Algselt oli ta esinaiseks valimise kohta arvanud, et mõtleb kodus selle üle järele, kuid jäi siiski nõusse. “Ei oska enam “ei“ ka öelda. Tegelikult on väga põnev ja ega ma üksinda ka ole – minu selja taga on väga toredad naised,“ kinnitas ta.



Justkui kingiks



Kursil saab märtsis kaks aastat Naiskodukaitse liikmeks olemist, kuid üleüldiselt on ta kogukonnas aktiivne ja hinnatud inimene.



Miks aga jaoskond just Karja saunas loodi? Paomehe sõnul on just see koht, kus piirkonna kaitseliitlased sageli oma kokkusaamisi korraldavad ning õppustest kokkuvõtteid teevad. “Saunas tulevad alati head mõtted. Kuuleme ju tihti väljendit: naised saunas rääkisid… Meie rääkimine oli tulemuslik ja jaoskond, mida väga kaua ootasime, saigi loodud,“ selgitas Paomees.



