Põllumajandusühingud toetavad Repinskit (1)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Autor: MM Teisipäev, 06. detsember 2016. Mitmed põllumehed ja põllumajandusühingud saatsid peaminister Jüri Ratasele avaliku kirja, milles paluvad mitmesse skandaali sattunud Martin Repinski jätkamist maaeluministri ametis.



“Toetame Martin Repinski algatusi ja ideid põllumajanduse valdkonna arendamisel ja peame oluliseks, et nende mõtete elluviimisel tuleks anda talle 100 kriitikavaba päeva ennast tõestada,“ seisab pöördumises.



Allakirjutanud tõdevad, et põllumajandus on sügavas kriisis ning sellest väljatulemiseks on vaja ministrit, kes tunneb valdkonda läbi ja lõhki, kes saab aru kriisi olemusest ning kellel on ideid ja hoobasid, et kriisi lahendada. Maaeluminister Martin Repinski on allakirjutanute sõnul oma sõnavõttudes näidanud, et ta mõistab põllumeeste probleeme.



“Liialt kaua on meie riigis valitsenud poliitika, mis on jätnud põllumajanduse vaeslapse ossa ja seetõttu on sektor kandnud osalt korvamatut kahju. Tegelikult on põllumajandusel suur potentsiaal anda oma panus riigi majanduskasvu ning suurendada eksporti. Uus valitsuskoalitsioon on teinud, mida on lubanud ja on pööranud oma näo põllumeeste poole. Kutsume üles mitte kaotama inimlikkust ning andma maaeluministrile aega, et ta saaks põllumajandussektoris nii pikka aega oodatud positiivseid muutusi hakata ellu viima,“ seisab pöördumises.



Kirjale on teiste seas alla kirjutanud Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige, Saaremaa talumees ja mahepiimatootja Jaan Kiider ja Saaremaa Talupidajate Liidu juhatuse liige Janek Mägi.



Repinski jätkamist toetavad pöördumises veel Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko, E-piima juhatuse esimees Jaanus Murakas, Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo, Hellema talu peremees Ivo Eenpalu, Pajumäe talu peremees Arvo Veidenberg, Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu liige ja Aaviku talu peremees Ants Aaman, Eestimaa Piimatootjate Ühistu juhatuse esimees Märt Riisenberg, Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht ja Kriguli talu perenaine Marika Parv, samuti Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees ja talupidaja Kalle Hamburg.



Repinski kaitseks astus sotsiaalmeedias välja ka endine riigikogu liige, praegu Hiinas viibiv reformierakondlane Imre Sooäär, öeldes, et olles ise olnud 20 aastat väike maaettevõtja, teab ta, kui raske see on.



