Kütuse hinnad hüppasid hetkeks lakke (1)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 06. detsember 2016. FOTO: Valmar Voolaid Nagu eelmisel nädalal rohkelt kajastust leidis, tõusid OPEC-i eelmise nädala otsuse tõttu kütuse maailmaturu hinnad. Eile hommikul olidki kütuse hinnad tavatult kõrged, lõunaks aga natuke leevenesid.



Näiteks maksis hommikul Kuressaare tanklates mootoribensiini 95 liiter 1,179

eurot ja diislikütuse liiter 1,189 eurot. Nii kallis oli 95 liiter viimati eelmise aasta 27. juulil. Lõunaks oli Olerexis, Nestes ja Saare Kütuse Roonimäe tanklas bensiini 95 hind 1,143 eurot ja diislikütusel 1,163 eurot liitrilt.



Olerexi sisseostujuht Alan Vaht tõdes, et kui maailmaturu hind oli eilseks tõusnud neli senti, realiseeriti sellest tanklates kaks senti (arvestades pärastlõunast hinda).



Kujuneb kolme päevaga



“Kui nüüd vaadata, et hinnad on kütustel tõusnud täna veel 0,8 senti liitrist, kanduvad need ühel hetkel paratamatult ka tanklate hindadele üle,“ selgitas ta, lisades, et ennustab kütuse kõrghetke selle nädala kolmapäevaks või neljapäevaks.



Esmaspäeviti on hinnad korrigeeritud kõrgemale tasemele ja pärast seda hakkavad taas langema – see on konkurents, mis tagab klientidele parimad hinnad,“ selgitas sisseostujuht.



Samas mõtiskles Vaht, et iseküsimus on see, kas turul toimuv virr-varr on klientidele arusaadav, et hinnad liiguvad ühe päeva jooksul suures ulatuses üles-alla.



Vaht tõi selle kõrvale ka näite, kus mõnel esmaspäeval on tõstetud hinda, mis juba samaks õhtuks on langenud sinna, kus oli enne seda. “Mõni nädal tagasi olid lausa hulgihinnad või isegi nendest madalamad. Kui võtta maha ka kliendisoodustus, on müüdud lausa kahjumis, aga selline see tänapäeva konkurents on,“ tõdes mees.



Vaht selgitas, et Eesti kütuseturg sõltub kolme päeva keskmisest hinnast. “Tänane sisseost koosneb reedesest, neljapäevasest ja kolmapäevasest hinnast. Kõigil neil päevadel on maailmaturu hind tõusnud ja nii ka täna.

