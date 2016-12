Uudised

Näosaate võitja Kalle Sepp toetas MTÜ-d Meelespea 10 000 euroga

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 05. detsember 2016. FOTO: Erlend Štaub TV3 menusaate "Su nägu kõlab tuttavalt" viienda hooaja võitis suvesaarlane Kalle Sepp. Auhinnaraha, 10 000 eurot otsustas ta kinkida Kuressaares tegutsevale MTÜ-le Meelespea, mis on tegutsenud juba üheksa aastat.



MTÜ Meelespea koondab vabatahtlikke, kes on valmis kaasa aitama heategevusürituste ja – projektide korraldamisele. Organisatsiooni liikmed on korraldanud heategevuslikku müüki – heategevusturgu Kuressaares, heategevusüritusi ja aidanud seeläbi abivajajaid Saare maakonnas.



Ühing kannab ideed: teeme head saarlastelt saarlastele. Esimese sihtgrupina suunab MTÜ heategevuse puudust kannatavatele lastega peredele, kuid võimalusel aidatakse ka teisi abivajajaid.



„Minu jaoks oli see täielik üllatus. Kohe kindlasti ma ei oleks osanud seda oodata, et selline valik on,“ rääkis MTÜ Meelespea asutaja Aive Laanemets.



Ta tõdes, et ootab huviga Kalle Sepaga tuttavaks saamist, et uurida, miks ta just neile otsustas heategevusraha kinkida.



„Ma arvan, et see on meie kahe aasta töö, mis me nüüd ühekorraga kätte saime. Loomulikult on see väga suureks abiks. Seda me ei oska veel öelda, kuidas raha kasutame,“ sõnas Laanemets.



Ta tõdes, et kindlasti ei hakata raha kohe laiali jagama, aga see raha on tulnud kõiki saarlaste jaoks ja järgemööda kulub see kõige suurematele abivajajatele.



Kindlasti plaanitakse viia läbi projekt, mis oli raha puudusel seni soiku jäänud – aidatakse ühel abivajajal köök sisse ehitada. MTÜ liikmed istuvad maha, et rääkida sellest, kuidas heategevusrahaga edasi toimetatakse.



„Meie teema on alati olnud, et märka oma kõrval abivajajat ja anna meile sellest teada. Tänapäeva elu juures on kõik nii diskreetne ja inimesed ei taha tihti välja näidata, et neil on abi vaja. Aga meil on väga hea meel, kui teised inimesed annavad teada, kuid nad näevad enda kõrval kedagi, kes abi vajab,“ rääkis Laanemets.



"Mis seal salata, esimese hooga oli see ühtviisi väga suur hämming ja ka väga suur üllatus. Puht füüsiliselt mu ihukarvad tõusid püsti, see tundus nii uskumatu olevat. Uskumatu eelkõige seepärast, et ühingu tegevust on üleriigiliselt märgatud. See on ikka väga suur tunnustus,“ rääkis Janne Nurmik, MTÜ Meelespea aktiivne tegevliige.



Ta tõdes, et saate võitja annetus on tunnustus kõikidele neile inimestele, kes ühingu tegevusse panustavad. Nii neile, kes MTÜ Meelespeale kaupa annetavad, heategevusturult ostavad kui igapäevaselt turul tegutsevad, seal kaupa vastu võtavad, seda sorteerivad ja müüvad.



Näosaate finaalis kehastus Kalle Sepp Georg Otssaks, et näidata eeskätt oma lauluoskust. Otsa repertuaarist valis ta välja ühe tuntuima hiti „Mõtisklus“, mis pärineb filmist „Vallatud kurvid“.



Sepp tõdes, et lugu toob tema juurde tagasi lapsepõlvemälestused. „Nalja on juba tehtud ka. Pigem proovin nüüd kuidas selline natuke tõsisem lugu läheb,“ rääkis Sepp finaali eel.



Ta tõdes, et finaali proovid nagu ka kõigi eelnevate nädalate proovid olid eelkõige meeldivad.



„Palju nalja ja palju tööd. Finaaliks olnud natuke rohkem aega valmistuda ja viimane nädal olen saanud pühenduda ainult finaalile, seega olen saanud rahulikult nautida mõnusaid proove ja tööd,“ rääkis Sepp. Finaali eel tõdes näitleja, et proovid lähevad kirgastudes.



„Natuke isegi oli tunne nagu sõidaks kambaga lepase reega, sest mul oli loole imeilus fono, mille salvestas Tallinna ülikooli sümfooniaorkester ning finaalis tahtsin teha maksimaalse esituse,“ rääkis Sepp.



Ta tõdes, et otsest hirmu finaali eel ei tundnud, kuid väike närv oli sees ikka, mis Sepa sõnul on oluline käivitaja.



Näosaate finaalis käis kohal ka Saaremaa kultuuritöötaja Pille Mägi. Ta tõdes, et see ei olnud talle esimene kord nii suures saalis olla, kuid näosaate finaal meeldis talle tõesti väga.



„Kohapealne feeling on hoopis teine kui telekast vaadata. Kalle Sepp oli ka minu lemmik läbi terve hooaja. Kohapeal mulle meeldis väga ka see, kuidas laulis Adeele Sepp,“ rääkis Mägi.



Ta tõdes, et väga südantsoojendav oli ka see, kui ta kuulis, et Sepa auhinnaraha jõuab Saaremaale. Saarlasena ütles ta üllatusest valjuhäälselt vau, mis peale kõrvalistujad saalis tema poole vaatasid.



