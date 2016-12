Uudised

UUS! Vabatahtlike auks kõlavad keskpäeval sireenid

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 05. detsember 2016. Täna keskpäeval lastakse üle Eesti vabatahtlike päästjate auks sireeni, mis hakkavad kõlama kolme Saare maakonna riikliku komando autodest.



Sireeniga tähistatakse rahvusvahelist vabatahtlike päeva, mille puhul lasevad Eesti kutselised päästekomandod keskpäeval sireeni meie päästeala vabatahtlike auks.



Saare maakonna Kuressaare, Orissaare ja Kihelkonna riiklike komandode autod annavad Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul vabatahtlikele au olenemata, kas nad on sel ajal kodus või kusagil mujal.



Lindmäe arvab, et kuigi aktsiooni idee on hea, pole sireenitamine piisav, et vabatahtlike tegemisi märgataks. „Nad (vabatahtlikud-toim) teavad, et seda tehakse ja abiks seegi. Samas, kui tahame tunnustada inimesi ja nende tegemisi, oleks mõistlik nad kutsuda kohvilaua äärde, kiita nende tegemisi,“ pakkus ta.



Samuti ei tea Lindmäe arvates ka enamik tavakodanikke, mispärast säärane sireen kõlab.



Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul on vabatahtlikud päästjad kutselistele komandodele võrdväärsed partnerid.



„Päästeala vabatahtlikud on professionaalsed, pühendunud ning teevad oma tööd väga hästi. Vabatahtlike komandod loovad sarnaselt kutselistele päästjatele oma kogukonnas turvatunnet ning vabatahtlik päästja on tihti inimeste jaoks kõige lähem turvalisuse eestkõneleja.“



„Uhke on mõelda, et Eestis on nii palju suure hingega inimesi, kes hoolivad oma kodukoha turvalisusest. Üks asi on päästesündmustele reageerimine, kuid tegelik turvalisus algab õnnetuste ennetamisest ja seega meist endist. Aitäh teile, head vabatahtlikud, et olete olemas,“ tunnustas Suurkivi vabatahtlikke.



