Uudised

UUS! Kunst kolis tänavale, bussipeatustesse

Laupäev, 03. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Laupäev, 03. detsember 2016. Näituse “Kontrast II” idee autorid Madis Vaher ja Maria Evestus bussipeatuses, kus eksponeeritakse Maria teletupsudest inspireeritud tööd, millele on lisatud ohtralt svastika-elemente. Foto: Ene Kallas Laupäeval viis Kuressaare ametikooli hoovist spetsiaalne buss omalaadse näituse “Kontrast II” avamisele – noored Saaremaa kunstnikud koos külalistega muutsid linnaliinide bussipeatused minikunstisaalideks.



Avamine ise toimetati läbides bussipeatusi, ning jagades selgitusi konkreetsete tööde kohta. Selgitused ise varieerusid lühidatest ekspressiivsetest ja ühel juhul ka provokatiivsest veidi pikemateni, kuigi järjest krõbedamaks muutuv külm ei lasknud kunstnikel väga hoogu minna. Kontseptuaalne kunst nõuab ju enamasti veidi suuremat selgitustööd kui näiteks mõni selge meremaal.



Enamik töödest olid plakatid, kaks aga kahepoolsed installatsioonid. Vägagi meelevaldne on välja tuua, mis neist võiks või peaks kõnetama inimesi veidi rohkem kui kunst tavaliselt.



Üks huvitavamaid töölahendusi on Sander Raudsepa jõuluteemaline teos, mis sisuliselt surub vaataja näoli tarbimiskultuuri. Kõik on suurelt ja punaselt kirjas, ehk võib-olla liigagi valjult… Selgelt eristus teistest töödest ka Helen Grassi kudum “Kilu kõht on karvane”.



Kui esimene siinmainitust on jõuline avaldus, siis kudum mõjus oma vaoshoituses leebelt, viies vaataja teistsugusesse maailma. Sellisesse, kus seosed võivad tekkida väga ootamatutest kohtadest.



Üks idee väljamõtleja, kunstnik Maria Evestus ütles varem, et mõte tänavatele kolida tuli tal spontaanselt ja samaaegselt Madis Vaheriga.



“Kui Tartus nägin, et bussipeatuste reklaamipinnad olid reklaami puudumise tõttu täidetud mustritega, tekkis idee neid pindu ka siin oma tarbeks kasutada,” selgitas ta.



Kokku saab näha 16 tööd. Üles astuvad Saaremaa noorema generatsiooni kunstnikud Maria Evestus, Kadi Grass, Helen Grass, Kaie Kiil, Ando Naulainen, Lennart Pihl, Sander Raudsepp ja Madis Vaher. Külalisesinejatena lisanduvad Izak (Tšiili), Lex Zooz (Haapsalu) ja Urmas Jürjens (Paide).



Vastandudes reklaamiga



Noored kunstnikud tahavad selle omanäolise loomeprojekti näol tuua linnaruumi mängulisust, värskust ja talvised tänavad ellu äratada.



Pealetükkivate reklaamide virvarri asendavad kunstisaarekesed, mis toovad möödakäija päeva värsket disainiesteetikat, otsese müügisurveta silmailu, filosoofilist meditatiivsust, mõtlemapanevat provokatiivsust ja ka huumorit.



Loomingulise eksperimendi üks eesmärke on reklaamida kunsti sama vajaliku vahendina kui sai või pesupulber. Välireklaam kui vahendaja kannab seetõttu olulist rolli, olles igale linnakodanikule tuttav ja kodune ning tuues kunsti galeriiseintelt rahva sekka.



Teistpidi aga mängivad teosed reklaamiesteetikaga seda parodeerides, armastades, vihates või vastandades. Ühtlasi on kunst-reklaamid ka harjumuspäraste päris-reklaamidega kontrastis.



Käesoleva katse üks eesmärke on ka mängida sõnumi ja sõnumikandja piiridel, luues täiesti uue tänavakunsti kategooria.



“Miks ei võiks tulevikus avalikus ruumis olla spetsiaalselt kunsti eksponeerimiseks ette nähtud valgustahvleid?” pakuvad kunstnikud välja.



Näha saab nii tänava-, tarbe- ja maalikunstnike kui disainerite töid. Suureformaadilised reproduktsioonid ja installatsioonid on ülal vähemalt detsembri lõpuni. Avamine ise toimetati läbides bussipeatusi, ning jagades selgitusi konkreetsete tööde kohta. Selgitused ise varieerusid lühidatest ekspressiivsetest ja ühel juhul ka provokatiivsest veidi pikemateni, kuigi järjest krõbedamaks muutuv külm ei lasknud kunstnikel väga hoogu minna. Kontseptuaalne kunst nõuab ju enamasti veidi suuremat selgitustööd kui näiteks mõni selge meremaal.Enamik töödest olid plakatid, kaks aga kahepoolsed installatsioonid. Vägagi meelevaldne on välja tuua, mis neist võiks või peaks kõnetama inimesi veidi rohkem kui kunst tavaliselt.Üks huvitavamaid töölahendusi on Sander Raudsepa jõuluteemaline teos, mis sisuliselt surub vaataja näoli tarbimiskultuuri. Kõik on suurelt ja punaselt kirjas, ehk võib-olla liigagi valjult… Selgelt eristus teistest töödest ka Helen Grassi kudum “Kilu kõht on karvane”.Kui esimene siinmainitust on jõuline avaldus, siis kudum mõjus oma vaoshoituses leebelt, viies vaataja teistsugusesse maailma. Sellisesse, kus seosed võivad tekkida väga ootamatutest kohtadest.Üks idee väljamõtleja, kunstnik Maria Evestus ütles varem, et mõte tänavatele kolida tuli tal spontaanselt ja samaaegselt Madis Vaheriga.“Kui Tartus nägin, et bussipeatuste reklaamipinnad olid reklaami puudumise tõttu täidetud mustritega, tekkis idee neid pindu ka siin oma tarbeks kasutada,” selgitas ta.Kokku saab näha 16 tööd. Üles astuvad Saaremaa noorema generatsiooni kunstnikud Maria Evestus, Kadi Grass, Helen Grass, Kaie Kiil, Ando Naulainen, Lennart Pihl, Sander Raudsepp ja Madis Vaher. Külalisesinejatena lisanduvad Izak (Tšiili), Lex Zooz (Haapsalu) ja Urmas Jürjens (Paide).Noored kunstnikud tahavad selle omanäolise loomeprojekti näol tuua linnaruumi mängulisust, värskust ja talvised tänavad ellu äratada.Pealetükkivate reklaamide virvarri asendavad kunstisaarekesed, mis toovad möödakäija päeva värsket disainiesteetikat, otsese müügisurveta silmailu, filosoofilist meditatiivsust, mõtlemapanevat provokatiivsust ja ka huumorit.Loomingulise eksperimendi üks eesmärke on reklaamida kunsti sama vajaliku vahendina kui sai või pesupulber. Välireklaam kui vahendaja kannab seetõttu olulist rolli, olles igale linnakodanikule tuttav ja kodune ning tuues kunsti galeriiseintelt rahva sekka.Teistpidi aga mängivad teosed reklaamiesteetikaga seda parodeerides, armastades, vihates või vastandades. Ühtlasi on kunst-reklaamid ka harjumuspäraste päris-reklaamidega kontrastis.Käesoleva katse üks eesmärke on ka mängida sõnumi ja sõnumikandja piiridel, luues täiesti uue tänavakunsti kategooria.“Miks ei võiks tulevikus avalikus ruumis olla spetsiaalselt kunsti eksponeerimiseks ette nähtud valgustahvleid?” pakuvad kunstnikud välja.Näha saab nii tänava-, tarbe- ja maalikunstnike kui disainerite töid. Suureformaadilised reproduktsioonid ja installatsioonid on ülal vähemalt detsembri lõpuni.

Veel artikleid samast teemast »