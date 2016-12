Uudised

Väiketankla Ruhnus hakkas viimaks tööle

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Autor: BNS Esmaspäev, 05. detsember 2016. Juba mitu kuud seadistajat oodanud Ruhnu saarel asuv väiketankla sai viimaks töökorda ning saareelanikud saavad nüüdsest sealt bensiini ja diislikütust tankida.



“Tankla oli plaanis avada juba tänavu augustis, kuid ootasime pikalt lõplikku häälestamist ja elektriliinide paigaldamist, kuid nüüd on õnneks kõik tööd tehtud,” ütles Ruhnu vallavanem Jaan Urvet BNS-ile.



Uus Ruhnu väiketankla on kahekambriline, mahutades korraga 2000 liitrit diislikütust ja 3000 liitrit bensiini. Urveti sõnul aitab see neil talve üle elada ja tankla tuleb uuesti täis laadida ilmselt järgmise aasta mais.



Kütuse eest maksmine hakkab toimuma kiipkaardiga, mis on igal saare elanikul. “Kiipkaart registreerib tangitud koguse ja kuupäeva ning kuu lõpus esitatakse inimesele arve, mis maksta tuleb,” lisas Urvet.



