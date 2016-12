Uudised

Imre Sooäär suundub ümbermaailmareisile (1)

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 05. detsember 2016. Imre Sooäär (pildil), kes töötas riigikogus endise riigihaldusministri Arto Aasa asendusliikmena, kaotas võimuliidu lagunemise järel töö ning läheb nüüd laia ilma oma unistusi püüdma.



“Ma ei olegi väga kindlat teekonda paika pannud,” rääkis saarlasest endine riigikogulane ajakirjale Kroonika. Kindel on aga see, et tegemist on seljakotireisiga, mille vältel plaanib Sooäär palju jala matkata, templeid külastada, mediteerida, muusikat, tekste ja filme kirjutada.



“Ei välista, et mind võib eelarve täiendamise eesmärgil ka mõne hotelli fuajeest klaverit mängimas leida,” lisas Sooäär. “Ma ei olegi väga kindlat teekonda paika pannud,” rääkis saarlasest endine riigikogulane ajakirjale Kroonika. Kindel on aga see, et tegemist on seljakotireisiga, mille vältel plaanib Sooäär palju jala matkata, templeid külastada, mediteerida, muusikat, tekste ja filme kirjutada.“Ei välista, et mind võib eelarve täiendamise eesmärgil ka mõne hotelli fuajeest klaverit mängimas leida,” lisas Sooäär.

Veel artikleid samast teemast »