Noortekeskuse mööblihange läheb maksma üle 38 000 euro

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 05. detsember 2016. Kuressaare linnavalitsus kinnitas täna riigihanke “Kuressaare avatud noortekeskuse mööbli ja sisustuselementide ostmine” võitjaks AS-i Inest Market pakkumise summas 38 628 eurot.



Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles portaalile saarlane.ee, et hanke ainsaks pakkujaks kvalifitseeriti AS Inest Market. Firma esitatud pakkumus tunnistati hanketingimustele vastavaks ja edukaks ning AS-iga Inest Market sõlmitakse hankeleping summas 38 628,40 eurot. Sellele lisandub käibemaks.



