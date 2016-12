Uudised

Regulal nüüdsest TS Laevade meeskond

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 05. detsember 2016. Alates 1. detsembrist opereerib parvlaeva Regula TS Laevade meeskond. Laeva meeskonnas on iga päev 11 meremeest.



Regula teenindab Rohuküla-Heltermaa liini. Laevale mahub 400 reisijat ja 500 rajameetrit sõidukeid. Reisijatele on laevas tagatud toitlustamine ja ostlemisvõimalused. Alus on ehitatud 1971. aastal Meyer Werft laevatehases Saksamaal.



TS Laevad ostis parvlaeva Regula Saaremaa Laevakompaniilt käesoleva aasta juulis. Laev tuli ettevõtte omandisse 1. oktoobrist ning esialgu opereeris ja mehitas laeva SLK. Nüüdseks on TS Laevad parvlaeva Regula omalt poolt täielikult mehitanud.

