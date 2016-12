Uudised

Orissaare vald unistab täismõõtmetes staadionist

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 05. detsember 2016. Orissaare vald taotleb keskkonnaministeeriumilt Orissaares Pargi tn 5a asuvat maad munitsipaalomandisse, et aastate pärast rajada sinna korralik staadion.



“Plaan on ikkagi suhteliselt unistuslik, see ei ole veel kogukonnaga korralikult läbi arutatud,“ ütles Orissaare vallavanem Vello Runthal. Ta selgitas, et selle aasta juunikuus tegi vald keskkonnaministeeriumile taotluse Pargi tn 5a maa munitsipaalomandisse taotlemiseks. Tegemist oli ja on siiamaani nn reformimata riigimaaga. Orissaare vallal on analoogseid maade saamise taotlusi selles ajaperioodis paarkümmend tükki pluss veel üle kolmekümne taotluse vallateede osas.



Seda konkreetset kinnistut (Pargi tn 5a) kasutavad aleviku elanikud praegu aia- ja põllumaana. Kuigi aastal 2009 kehtestatud üldplaneeringu alusel on ala planeeritud elamumaaks, kasutatakse seda tegelikult ikkagi aia- ja põllumaana.



Selline kasutus jääks ka pärast maa munitsipaalomandisse saamist kuni detailplaneeringu koostamise ja kehtestamiseni. Vallavalitsus on vallavanema sõnul arutanud võimalust antud maatükile teise sihtotstarbe kehtestamist uue üldplaneeringu koostamise käigus ning detailplaneeringut koostades.



Orissaare alevikus Kuivastu mnt 24a asuv staadion vajab Runthali sõnul renoveerimist ja selle käigus 400-meetrise jooksuraja ehitamist.



“Olemasolev staadionialune maaüksus seda ei võimalda ning alternatiivvariandina oleme vaadanud taotletavat maaüksust võimaliku uue staadioni asukohana,“ kõneles Vello Runthal, kelle sõnul vald praegu kruntideks jagamist võimalikuks ei pea, kuna uute elamute ehitamine on väga aeglane ka juba olemas olevatele kruntidele.



Kui vald saaks maa riigilt endale, oleks see üks võimalik asukoht, kuhu ehitada kunagi kauges tulevikus täismõõtmetega staadion.



“Millal on see kauge tulevik, seda ma tõesti ei tea täna ütelda, ehk 10–15 aasta pärast,“ oletas Vello Runthal, viidates samas, et 10–15 aasta pärast ei ole enam kusagilt võtta siin piirkonnas sellist vaba maatükki, kuhu mahuks ja saaks ehitada staadioni.



“Meie vana staadioni, tammega staadioni asemele ei mahu miskitki moodi ära täismõõtmetes staadion. Ja ega me siis seda staadionitamme ka kohe maha saagima hakka. Küll siis tulevikus selgub, kas on vajadus uue staadioni järele või on selle ajaga juba see maatükk mingil muul heal eesmärgil kasutusele võetud,“ kõneles Vello Runthal. “Plaan on ikkagi suhteliselt unistuslik, see ei ole veel kogukonnaga korralikult läbi arutatud,“ ütles Orissaare vallavanem Vello Runthal. Ta selgitas, et selle aasta juunikuus tegi vald keskkonnaministeeriumile taotluse Pargi tn 5a maa munitsipaalomandisse taotlemiseks. Tegemist oli ja on siiamaani nn reformimata riigimaaga. Orissaare vallal on analoogseid maade saamise taotlusi selles ajaperioodis paarkümmend tükki pluss veel üle kolmekümne taotluse vallateede osas.Seda konkreetset kinnistut (Pargi tn 5a) kasutavad aleviku elanikud praegu aia- ja põllumaana. Kuigi aastal 2009 kehtestatud üldplaneeringu alusel on ala planeeritud elamumaaks, kasutatakse seda tegelikult ikkagi aia- ja põllumaana.Selline kasutus jääks ka pärast maa munitsipaalomandisse saamist kuni detailplaneeringu koostamise ja kehtestamiseni. Vallavalitsus on vallavanema sõnul arutanud võimalust antud maatükile teise sihtotstarbe kehtestamist uue üldplaneeringu koostamise käigus ning detailplaneeringut koostades.Orissaare alevikus Kuivastu mnt 24a asuv staadion vajab Runthali sõnul renoveerimist ja selle käigus 400-meetrise jooksuraja ehitamist.“Olemasolev staadionialune maaüksus seda ei võimalda ning alternatiivvariandina oleme vaadanud taotletavat maaüksust võimaliku uue staadioni asukohana,“ kõneles Vello Runthal, kelle sõnul vald praegu kruntideks jagamist võimalikuks ei pea, kuna uute elamute ehitamine on väga aeglane ka juba olemas olevatele kruntidele.Kui vald saaks maa riigilt endale, oleks see üks võimalik asukoht, kuhu ehitada kunagi kauges tulevikus täismõõtmetega staadion.“Millal on see kauge tulevik, seda ma tõesti ei tea täna ütelda, ehk 10–15 aasta pärast,“ oletas Vello Runthal, viidates samas, et 10–15 aasta pärast ei ole enam kusagilt võtta siin piirkonnas sellist vaba maatükki, kuhu mahuks ja saaks ehitada staadioni.“Meie vana staadioni, tammega staadioni asemele ei mahu miskitki moodi ära täismõõtmetes staadion. Ja ega me siis seda staadionitamme ka kohe maha saagima hakka. Küll siis tulevikus selgub, kas on vajadus uue staadioni järele või on selle ajaga juba see maatükk mingil muul heal eesmärgil kasutusele võetud,“ kõneles Vello Runthal.

Veel artikleid samast teemast »