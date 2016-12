Uudised

Laupäev, 03. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 03. detsember 2016. Leigri kapten Hanno Naaber. FOTO: Veiko Visnapuu Neljapäeval Hispaaniast Vigo sadamast taas Eesti suunas teekonda jätkanud parvlaev Leiger jõuab eeldatavasti keskööks Prantsusmaale Bresti sadamasse.



Leigri kapten Hanno Naaber ütles Meie Maale, et Biskaia lahte päris otse Finisterrest Inglise kanalisse ületama ei hakatud.



"Kui oleksime planeeritud kiiruses kaotanud kasvõi pool sõlme, poleks me enne ilmaolude halvenemist Inglise kanalit niikuinii jõudnud läbida. Ja parvlaevaga praegusel aastaajal otse Biskaiat ületada ei ole kindlasti riski väärt," lausus Naaber.



Leiger võttis peale Finisterret kursi läände, kus mahedas rannikuvees seilati ligikaudu 140 miili, kuniks saadi võtta sobiv kurss La Rochelle suunas.



Samas märkis Naaber, et kui ka ilm oleks alt vedanud, olnuks Biskaia idarannikul piisavalt varjusadamaid.



"Prantsuse rannikule jõudes tekkis küll väike tõrge idatuule poolt tekitatud lainega, aga nagu prognoositud oli, andis see üsna pea järele ja saime sõitu normaaltingimustel jätkata," kirjeldas kapten.



"Täna südaöö paiku jõuame Bresti, kus tuleb edasisõiduks kahjuks mõnda aega jälle ilmaolude paranemist oodata," lisas ta.





Biskaia lahte põhjast piiraval Bretagne'i poolsaarel asuv Brest asub Rohukülast, Leigri kodusadamast 1800 meremiili kaugusel.



