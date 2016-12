Uudised

“Kodutundel“ läheb Astes arvatust kauem

Laupäev, 03. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 03. detsember 2016. Aivar Sipelgas näitab saarlase Riivo Mesila meisterdatud uut treppi. FOTO: Valmar Voolaid Teisipäeval Astesse jõudnud Kanal 2 “Kodutunde” remondibrigaadil läheb põlengus hävinud kortermaja trepikoja taastamistöödega prognoositust kauem aega ja valmis loodetakse jõuda homme.



Algselt taheti töödega ühele poole jõuda täna, kuid vaja läheb veel ühte lisapäeva. Kõige selle põhjuseks on ettearvatust suuremamahulised tööd.



“Seinte ületegemiseks liivapritsiga kulus viis tundi. Kolmapäeval proovisime, kuidas uus trepp kohale istub. Sinna läks ka kaks tundi ära,” loetles “Kodutunde” tegevprodutsent Aivar Sipelgas.



Põlengust tekkinud kärsahaisu peletamiseks seintel kasutati soodapritsi. Kokku pidid töömehed trepikojast ämbritega välja vedama tonni jagu ehitusjäätmeid. Sellest poole moodustas vana sodi ja ülejäänu liiv.



Lisaks tuli ehitada täiesti uued puidust trepimademed koos alustaladega, sest eelmised olid põlengus nii palju kahjustada saanud, et neid ei oleks olnud võimalik kasutada.



“Mustust taladelt oleks väga halb olnud maha saada. Need oleks jäänud lõhnama. Lihtsamaks osutus teha tervenisti uued mademed,” selgitas Sipelgas.



Eile pärastlõunaks olid trepikoja seinad sooda ja liivapritsiga üle tehtud, seinad soojustusmaterjali ning kipsplaatidega kaetud. Parajasti käisid pahteldustööd.



Neljapäeval jõudis kohale ka “Kodutunde” saatejuht Signe Lahtein, kes saate jaoks vajalikel võtetel osales. Kui algselt sai välja öeldud, et “Kodutunne” läheb Kanal 2 eetrisse 19. detsembril, siis nüüdseks on selgunud, et see saab olema nädal varem ehk 12. detsembril.



