EKRE Valjala osakonda juhib Alexander Pupart

Laupäev, 03. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 03. detsember 2016. Mart Helme peatus oma advendikõnel teemadel, mis olid sama teravad kui kahvliharud. FOTO: Valmar VOolaid Eile õhtul Sakla seltsimajas EKRE Saaremaa aktiivi advendiürituse avakõnes tänas erakonna esimees Mart Helme kõiki, kes on erakonna tegevusse panustanud. Helme kõneles rahvuse identiteedist, mis peab algama kodust ja kodukohast.



Nii ütles ta, et saarlane peab end esmalt saarlasena tunnetama, seejärel eestlase, eurooplase ja alles siis maailmakodanikuna.



Muu hulgas tõi Helme esile uue koalitsiooni plussid ja miinused ning väljendas sügavat muret olukorra ja Eesti riigi suundade pärast. Ta rõhutas, et rahvusriigi säilitamine pole mõeldav üksnes ühe erakonna, vaid kogu rahva huve teenides.



”Rahvas peab saama valitsust usaldada,” ütles Helme. ”Ma tahan elada eesti keeles ja oma rahvuskeskkonnas. Mina olen poliitikas üksnes sellel eesmärgil.”

Pidulikul õhtusöögil, kus loodi Valjala osakond ning valiti selle juhatus, osales 36 inimest. Seitsmeliikmelise osakonna juhiks valiti Alexander Pupart, konkurentsi pakkus talle Rein Mõik, kes eile erakonnaga liitus. Aseesimeheks valiti Peeter Süld.



