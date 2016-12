Uudised

Lümanda jahipiirkonnas saadi kätte isane hunt

Laupäev, 03. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. detsember 2016. Noor isane hunt langes jahimeeste saagiks ka paar nädalat tagasi. Selleks hooajaks anti maakonda esialgu kolm hundilaskmisluba – kaks Saaremaale ja üks Muhule. Nüüdseks ootab oma lõppu veel üks Muhu hallivatimees.



Eile hommikul küttis isase hundi Jüri Liblik Lümanda jahipiirkonnast. Nimelt oli ta läinud oma tavapärasele hommikusele jalutuskäigule, kuhu ikka püssi ka kaasa võtab.



“Ühel hetkel jäin raiesmiku äärel seisma. Järsku tormas kaks kesikut igavese vilega must mööda. Jäin vaatama, et mis siin sünnib ja siis tuli ka kolmas, kellel hunt järel,“ kirjeldas Liblik.



Need, kes algul suure kiiruga jahimehest mööda tuiskasid, andsid talle märku jääda valvsalt ootele. “Kuulsin üht raksakat ja kesiku järel tuli hunt,“ sõnas Liblik, kes oli kiskjast umbes 50 meetri kaugusel olnud.



Lõpetuseks ütles Liblik, et lambakasvataja seisukohalt on surnud hunti ilusam vaadata kui elusat.



