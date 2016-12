Uudised

Leisi ujula on remondis

Laupäev, 03. detsember 2016.



Alates 30. novembrist on Leisi ujula-spaa seoses remonditöödega ajutiselt suletud.



“Kahjuks ilmnes pärast kuut aastat kasutamist ehituspraak, kus spaaosa põrandaplaadid tulid lahti ja vesi hakkas keldrisse jooksma,“ ütles Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep, lisades, et ehitustehnoloogia nõuab vahekihtide, veetõkke kuivamist, aga uued plaadid on juba Saaremaal.



Autor: Ivika Laanet

