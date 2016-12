Uudised

Ühinemisnõuniku töö saab otsa (1)

Laupäev, 03. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 03. detsember 2016. Taavi Kurisoo. Saare maavalitsuses ühinemisnõunikuna töötava Taavi Kurisoo ametiaeg saab aasta lõpuga ümber.



“Praeguse seisuga selle ametikoha rahastamiseks enam raha ei ole, mis edasi saab, ma ei tea,” ütles Kurisoo. Oma tulevasi väljavaateid tööpõllul ei osanud ta kommenteerida.



Kurisoo mainis, et päris kõike, mis oli plaanitud, ühinemisnõunikuna siiski ära teha ei õnnestunud, sest Pöide vald liitumisläbirääkimistega ei ühinenud.



“Siin võib veel muutusi tulla. Praegu on nii, et ametisse nimetamise korralduse järgi lõpeb tema tööaeg 31. detsembriga,” kinnitas puhkusel viibiva Saare maavanema ülesandeid täitev maasekretär Jaan Leivategija Taavi Kurisoo kohta.



