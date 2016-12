Uudised

Linnakodanik soovib veesilma säilitamist

Laupäev, 03. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 03. detsember 2016. Neljapäeval toimus Kuressaare linnavalitsuses avalik arutelu Tallinna 61a kinnistul asuva purskkaevuga veesilma teemal.



“Rajatis on amortiseerunud, kuid kinnistu omanikul, kelleks on Reval Auto Esindused OÜ, ei ole huvi veesilma rekonstrueerida ega edasi hooldada,“ nentis linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.



Arvestades, et ettevõte on nõus loovutama osa oma kinnistust linnale ja veesilm hakkaks sel juhul olema edaspidi linna maal, on linnavalitsus tellinud praeguse purskkaevuala uueks lahenduseks ideekavandi, mida ka eilsel arutelul tutvustati. Arutelule tuli kaks huvilist.



Neist üks keskendus purskkaevu tehnilisele lahendusele, mis on veel välja töötamata, sest lahendus on alles ideekavandi staadiumis. Teine linnakodanik viitas Tallinna 61a kinnistuomaniku kunagisele lubadusele veesilm endise mõisatiigi asukohas säilitada ja oli vastu praeguse tiigi arvelt parkla laiendamisele Tallinna 61a hoone ees.



