Uudised

Näosaate staarid astuvad suurima publiku ette

Laupäev, 03. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 03. detsember 2016. Kalle Sepp üllatas Ivo Linna parodeerimisega ka vanameistrit ennast. Finaalis parodeerib Kalle Georg Otsa. FOTO: TV3 Pühapäeval jõuab televaatajate ette suurejooneline ja kauaoodatud näosaate finaal, kus osalevad ka suvesaarlane Kalle Sepp ja Saaremaal sündinud Adeele Sepp.



Saate kolmandal hooajal teiseks jäänud Kristel Aaslaid ütles, et tema arvates on olnud Kalle Sepp selle hooaja kõige suurem üllataja.



Harjutab tämbrit



Koos Andrus Vaarikuga esitatud Modern Talkingu etteaste on kahtlemata näosaate parimate palade hulgas ning Ivo Linna jäljendamine tuli Kallel lausa nii hästi välja, et selle peale oli ka vanameister ise üllatunud.



Finaalsaates kehastub Kalle Sepp Georg Otsaks, et näidata eeskätt oma lauluoskust. Otsa repertuaarist valis ta välja ühe tuntuma hiti “Mõtisklus“, mis pärineb filmist “Vallatud kurvid“.



Kalle tõdes, et lugu toob tema juurde tagasi lapsepõlvemälestused.

“Nalja on juba tehtud ka. Pigem proovin nüüd, kuidas selline natuke tõsisem lugu läheb,“ ütles Kalle TV3-le antud intervjuus.



Ta tõdes, et oluline osa on tämbril. Sõnalise osa õppimine on sedapuhku lihtsam kui nii mõneski teises numbris on olnud, kui taon pidanud jäljendama võõrkeelseid artiste. Samas tuleb harjutada terve loo vältel tämbri hoidmist.

“Kallel on päris head võimalused – Ivo Linnana pakkus ta eestlastele kõva nostalgialaksu ning Georg Otsaga jätkates kindlustab ta endale publiku väga tugeva poolehoiu,” rääkis Kristel Aaslaid Delfile.



Suure publiku ees kabuhirm



Adeele Sepp jäljendab näosaate finaalis Anne Veskit. Ta tunnistas Delfile, et finaalsaate ees on tal kabuhirm, sest astuda 8000 inimese ette saalis ja 600 000 inimese ette kodudes, see nõuab väga suurt vastutust. Samas on ta sellise võimaluse eest väga tänulik. Veski repertuaarist valis ta esitamiseks ballaadi “Veel“.



Sellele lisaks esitab ta hoogsama “Hea tuju laulu“, mida rahva seas tuntakse ka nimega “Atmosfäär“.



Oma valikuid põhjendas ta sellega, et ei ole saate jooksul saanud veel ühtegi eestikeelset laulu laulda ning samas soovis ta end proovile panna.

“Anne Veski on kindlasti tõeline proovikivi. Ta on suur artist ja ma austan väga seda, mida ta teeb,“ ütles Adeele Õhtulehele. Saate kolmandal hooajal teiseks jäänud Kristel Aaslaid ütles, et tema arvates on olnud Kalle Sepp selle hooaja kõige suurem üllataja.Koos Andrus Vaarikuga esitatud Modern Talkingu etteaste on kahtlemata näosaate parimate palade hulgas ning Ivo Linna jäljendamine tuli Kallel lausa nii hästi välja, et selle peale oli ka vanameister ise üllatunud.Finaalsaates kehastub Kalle Sepp Georg Otsaks, et näidata eeskätt oma lauluoskust. Otsa repertuaarist valis ta välja ühe tuntuma hiti “Mõtisklus“, mis pärineb filmist “Vallatud kurvid“.Kalle tõdes, et lugu toob tema juurde tagasi lapsepõlvemälestused.“Nalja on juba tehtud ka. Pigem proovin nüüd, kuidas selline natuke tõsisem lugu läheb,“ ütles Kalle TV3-le antud intervjuus.Ta tõdes, et oluline osa on tämbril. Sõnalise osa õppimine on sedapuhku lihtsam kui nii mõneski teises numbris on olnud, kui taon pidanud jäljendama võõrkeelseid artiste. Samas tuleb harjutada terve loo vältel tämbri hoidmist.“Kallel on päris head võimalused – Ivo Linnana pakkus ta eestlastele kõva nostalgialaksu ning Georg Otsaga jätkates kindlustab ta endale publiku väga tugeva poolehoiu,” rääkis Kristel Aaslaid Delfile.Adeele Sepp jäljendab näosaate finaalis Anne Veskit. Ta tunnistas Delfile, et finaalsaate ees on tal kabuhirm, sest astuda 8000 inimese ette saalis ja 600 000 inimese ette kodudes, see nõuab väga suurt vastutust. Samas on ta sellise võimaluse eest väga tänulik. Veski repertuaarist valis ta esitamiseks ballaadi “Veel“.Sellele lisaks esitab ta hoogsama “Hea tuju laulu“, mida rahva seas tuntakse ka nimega “Atmosfäär“.Oma valikuid põhjendas ta sellega, et ei ole saate jooksul saanud veel ühtegi eestikeelset laulu laulda ning samas soovis ta end proovile panna.“Anne Veski on kindlasti tõeline proovikivi. Ta on suur artist ja ma austan väga seda, mida ta teeb,“ ütles Adeele Õhtulehele.

Veel artikleid samast teemast »