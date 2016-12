Uudised

Konkursil ruulisid peet ja tsukiini

Laupäev, 03. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Laupäev, 03. detsember 2016. Hoidistekonkursi žürii töös osales uustulnukana Harry Kõrvits (vasakult), staažikad hindajad olid Toomas Leedu ja Sirje Avingu. FOTO: Valmar Voolaid Neljapäeval kogunesid Kuressaare kuursaali hoidistajad ja hindajad, sest juba kaheksandat korda toimus Meie Maa hoidistekonkurss.



Hindamisele toodi seekord 99 hoidist ja huvitav oli täheldada, et need, kes žüriis juba mitmendat aastat, ei pidanud hoidiseid nii põnevaks kui uued hindajad. Üldmuljena leiti, et äädikat oli kasutatud vähem ja mõistlikult, aga suhkruga liialdatakse endiselt.



Merit Karise sõnul oli kallak katsetuste poole: “Minu lemmik oli küpsenud ja sügava maitsega tšillimarmelaad. Esimest korda maitsesin kartulimarmelaadi ja alati rõõmustab mind puhas tomat ning hea letšo.”



Sirje Avingu enda jaoks seekord midagi väga uut ja põnevat ei leidnud, kuid ärgitas inimesi kasvatama uusi sorte.



“Oleks tore, kui mõni pere hakkaks suuremal hulgal kasvatma näiteks kamperpuju ’Cola’, millest saab teha nii magusaid kui soolaseid hoidiseid, või karulauku, millel sorditaimena on suuremad lehed kui metsas kasvaval taimel.”

Laulja Silja Vipre on ise suur hoidistaja, kellel seekord kujunes kohe hetkega kolm lemmikut – karulaugupesto, juustumoos ja küüslauguõisikud.



“Olen väga kõva hoidistaja ja mul on välja kujunenud oma maitsed. Minu meelest sobib letšosse kõige paremini kookospalmisuhkur, mis toob kõik maitsed väga hästi esile, ja lisada võiks veel kreeka pähkli õli. Kukeseeni teen rosmariini, pipra ja küüslauguga. Moosidest on mu lemmik alõtšamoos.”



Noored eriti ei hoidista



Ametikooli noored kohtunikud leidsid, et võiks olla veelgi põnevamaid maitseid. Nende lemmikud olid aga küüslauguõisikud, kartulimarmelaad, kuusevõrsemoos, võilillesiirup, kuid ka traditsioonilised kõrvitsad. Paraku tunnistasid noored, et ise nad enamasti hoidiseid ei tee.



Coopi esindajana konkursil viibinud Õile Aavik ütles, et Coopi kauplustes võiks müügil olla Aino Kivi valmistatud krõmpsuv jõulukapsas, kus kapsale oli lisatud porgandit ja peeti.



Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille avastas enda jaoks lodjapuu ja võilille siirupi ning teda üllatasid mahlad, valge šokolaadiga moos ning marineeritud peet.



“Olen Eestis elanud 21 aastat ja paarkümmend aastat tagasi tundus mulle, et kõik kasutasid hirmus palju äädikat, nüüd siin olid maitsed päris hästi balansis. See on Eesti köök ja seda peab hoidma.”



Žürii esimees Toomas Leedu vaimustus küüslauguõitest. “Mul juba tekkis mõte rääkida mõne küüslaugukasvatajaga, et saaks õisikuid ja teeks neid ise sisse. Veel meeldis mulle tomatimahl, mida ostaks kohe kastitäie, nii aus kraam. Karulaugupesto on tõeline tervisepauk, aga oleks vajanud paremat mikserist, et mass oleks kreemjas.”



Juss Lindmäe kurtis suhkruga liialdamise üle, kuid oli rahul sellega, et oskuslikult on ära kasutatud tsukiinisid ja seda nii moosina kui 10 cm pikkuste viljadena soolastes hoidises.



“Super! Pole vaja tsukiinisid peenral liiga suureks kasvatada ja siis ära visata.”

Saaremaa Delifood OÜ kvaliteedi- ja tootearendusjuht Merike Puskar puutus sellise hindamisega kokku esmakordselt.



“See oli mulle tõeline üllatus, et oli nii palju häid tooteid. Teen ise ka väga palju hoidiseid kõikvõimalikest asjadest, aga siin olid kõige suuremad üllatajad küüslauguõisikud ja karulaugupesto, magusatest ilus ja kasulik ebaküdooniasiirup ning võilillesiirup.”



Lii Kirves Saarte Sahvrist otsis hoidist, kus sees vähe suhkrut. “Oli üksjagu tegemist, et leida suhkruvaba või vähese suhkruga tehtud hoidist. Inimesed ei tea, et näiteks dattel annab magusust ning seda saab kasutada hoidistamisel suhkru asemel.”



Margit ja Harry Kõrvits iseloomustasid end nii, et pere naispool on traditsioone hoidev ja meespool katsetaja.



“Mul oli ema suur hoidistaja ja olen hoidiste peal üles kasvanud. Meil oli maal kohustus iga päev minna metsa ja korjata marju ning seeni. Ema tegi julgeid, hästi maitsestatud ja vürtsiseid hoidiseid. Siin olid muidugi teised maitsed. Mulle meeldis karulaugupesto ja mustika-ingveriketšup “Öö”,” ütles Harry.

Margitile meeldis kõige rohkem hea vana kooli punasesõstratarretis.



Võitjad üllatasid



Soolaste hoidiste võidutöö “Roosa” valmistas suvesaarlane Kaarel Tooming Rautsi talu kirjudest peetidest, millele oli lisatud Ranna Liu küüslauguküüs ning valatud üle punapeedi õrna suhkrumarinaadiga.



“Algaja õnn, tegingi ju ühe purgi. Ilusa näoga tuli, ema ärgitas konkursile esitama,“ ahmis Kaarel üllatusest õhku ega suutnud võitu uskuda. “Vanaema oskab mul hoidiseid teha ja parimad peedid on tema tehtud. Kui vanaemalt küsisin, mis vahekorras suhkrut ja äädikat panna, sain vastuseks, et maitse järgi. No paningi siis maitse järgi ja lisasin naljaviluks ka paar küüslauguküünt. Kuna peedid keesid heledaks, keetsin suhkrumarinaadi punapeedist.“



Lija Klein on Meie Maa konkursil staažikas osaleja ja seekord võitis ta mitmes kategoorias. Oma magusa hoidise võidutööst rääkis Lija nii: “Puhastasin, pesin pihlakad ära ja tegin pihlakasiirupi. Vaatasin, et nii ilusad marjad jäävad järele, aga kuna mul tuli üks ploomimoos kogemata hirmus vedel, panin selle pihlakatega kokku ja lisasin mõned tükid valget šokolaadi ka.”



Lijal on sel aastal tehtud 500 purki hoidiseid ja kui tervis vastu peab, siis teeb ta järgmisel aastal jälle.



“Kui mõistust pole, ega siis vanast peast seda tule ka. See on nagu sisse kodeeritud, kui aiast õunad, ploomid, pirnid tulema hakkavad – kuhu ma nad jätan,” muigab Lija.





Hoidistekonkursi parimad



Soolased hoidised

I koht Kaarel Tooming – marineeritud peedid “Roosa” 41,9 punkti

II–III koht Mari Liis Tuisk – ploomitšatni ja Lija Klein – pihlaka-ploomisalat 41,3

IV–V koht Anne Sipelgas – küüslauguõisikud ja Janika Rikko – juustumoos 39,9

VI koht Aino Kivi – krõmpsuv jõulukapsas tšilliga 39,6

VII koht Elja Miller – tomatimahl 39,4

VIII koht Leili Võrel – tšillimarmelaad paprikaga 39,3

IX koht Lilian Maastik – karulaugupesto 38,9

X koht Kaarel Tooming – mustika-ingveriketšup 38,2



Traditsiooniline – Lija Klein – letšo

Innovaatiline – Lilian Maastik – karulugupesto

Parim noor – Mari Liis Tuisk – ploomitšatni





Magusad hoidised

I koht Lija Klein – suvikõrvitsa-nektariinimoos valge šokolaadiga 41,4

II koht Lii Peäske – kuusevõrsemoos 37,8

III koht Ly Saar – ebaküdooniasiirup 36,8

IV–V koht Siiri Lõu – füüsali-õunamoos ja Liane Trei ebaküdooniajook 35,5

VI–VII koht Lija Klein – pihlakasiirup ja Elna Mitt – ploomi-punasesõtramoos 35,1

VIII koht Anne Nelis – punasesõstratarretis 34,7

IX koht Maire Tamm – laimi-klaarimoos 34,4

X koht Rally Matt – võilillesiirup 34,1



Traditsiooniline – Rally Matt – võilillesiirup

Innovaatiline – Lija Klein – suvikõrvitsa-nektariinimoos valge šokolaadiga

Parim noor Evelin Voksepp – Pina colada moos





Auhinnad

Kaks 75-eurost kinkekaarti Agricentrilt, kaks 30-eurost kinkekaarti Coop Saaremaalt, neli spaapääset GOSPA-lt ja Grand Rose’ilt, tooteid Saaremaa Delifoodilt ja Pihtla Õllelt.





Eriauhinnad

Saarte Sahver – Aino Kivi suhkruvaba õunakreem ja Siiri Lõo füüsali-õunamoos

Saaremaa Delifood OÜ – Ly Saar ebaküdooniasiirup



Osalejad

Virve Aau, Elja Miller, Bret Kuusik, Rein Koltšuk, Evelin Voksepp, Liane Trei, Mari Liis Tuisk, Lii Peäske, Merle Prii, Helle Timm, Lija Klein, Malle Lepp, Larissa Ehte, Kaja Juulik, Lilian Maastik,

Signe Mehik, Allan Mehik, Helgi Altmets, Leili Võrel, Maris Rebel, Rally Matt, Elna Mitt, Siiri Lõo, Aino Kivi, Anne Sipelgas, Heili Kuivjõgi, Anita Kangur, Gurmaaniklubi 40+, Agne, Õie-Laurielle Väli, Janika Rikko, Mikk Jõgi, Luule Laasma, Janika Jõgi, Anne Nelis, Kaarel Tooming.



Žürii

Soolased

1. Toomas Leedu – žürii esimees, kuursaali Ku-Kuu restorani peakokk

2. Emmanuel Wille – Olde Hansa peakokk

3. Sirje Avingu – Agricentri agronoom

4. Merit Karise – idee algataja, Kuressaare ametikooli õpetaja

5. Harry Kõrvits – näitleja ja muusik, “kõhuori”

6. Silja Vipre – laulja

7. Loore Kuris – Kuressaare ametikooli õpilane



Magusad

1. Juss Lindmäe – kuursaali Ku-Kuu restorani vanemkokk

2. Lii Kirves – Saarte Sahvri omanik

3. Margit Kõrvits – Kure kohviku omanik

4. Merike Puskar – Saaremaa Delifood OÜ kvaliteedi- ja tootearendusjuht

5. Kairi Lonks – Kuressaare ametikooli õpilane

6. Maarja Maripuu – Kuressaare ametikooli õpilane

7. Veljo Kuivjõgi – endine Meie Maa ajakirjanik

