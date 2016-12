Uudised

Küsi, ja pimedusest paistab vastus

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Ene Kallas Reede, 02. detsember 2016. Küsimustele vastava masina idee sai teoks Merit Karise ja Jaanus Hiisi koostöös. FOTO: erakogu Kuressaares Lossi 11 ja 13 majade kitsas pimedas vahes saab sellel talvel esitada kas-küsimusi masinale, mis annab vastuseid “jah“, “võibolla“ ja “ei”.



Miks just seal? Igal pool ju saab ja võib. Mõnikord peab. Seal, sest just nende majade vahele on paigutatud masin, mis annab vastuse mis tahes “kas“-küsimusele. Lihtsale ja keerulisele.



Millest aga võrsus idee paigaldada “kas“-küsimustele vastav masin?

“Kõnnin iga päev kodust tööle ja töölt koju mööda Lossi tänavat. Iga kord, kui lähen mööda seda poolt, kus on majade vahed, pööran pead ja vaatan neid.



Kolm on kokku. 11 ja 13 vahe on aga kõige lahedam. Kõige kitsam, kõige pikem ja pimeduses kõige salapärasem, isegi natuke hirmutav,“ kõneles masina idee autor Merit Karise. “Vaatad üle õla ja tundub, et see on eikellegimaa. Tunnel, kosmos, kaevupõhi? Võid mõelda mida tahes.“



Ühe Tartus-käigu ajal oli ta kohtunud kolleegiga Tartu kunstikoolist, Saaremaa juurtega Jaanus Hiisiga tema töökojas Tartu aparaaditehases. Jaanus Hiis teeb LedCraft OÜ-s LED-tulede ja peeglitega laudu, kuhu vaadates tekib sügaviku, lõpmatuse tunne. “Sain aru, et kaks asja võib kokku panna. Nii tekkiski mõte,“ rääkis Merit Karise.



“Jah“- ja “ei-“masinaid, mitte päris küll samas vormis, on ju küll olemas. Edasi saanud niimoodi, et Jaanus Hiis olnud Merit Karise mõttega kohe päri ja nii jõudiski asi selleni, et aparaat paigaldati eile hommikul oma kohale.



Teema paelub



Masin ei tee vahet, oled sa saarlane või siis mandrimaalane, kas küsid selle kohta, mis on olemise mõte, kas uus aasta tulebki uus või et kas võiks Saaremaale jääda. Päriselt või mängult. Nii saarlane kui ka turist, kes astub kas uudishimust, teada tahtmisest või siis lihtsalt niisama, sportlikust huvist masina ligi ja esitab küsimuse.



Masina ülessättimine sattus jõuluaega, aga Merit Karise sõnul see päris niimoodi plaanitud ei olnud. “Mõte oli selles, et tuua muidu nii pimedasse aega valgus, mängulisus, üllatus ja humoorikus linnaruumi,“ lausus ta. Nii on see masin omamoodi pimeduse ja valguse dialoog. Valguse ja mängu. Samas on see vaid üks võimalus suhtuda nii küsimustesse kui vastustesse.



Sest küsida võib ka täiesti tõsiselt. Inimesed otsivad ju vastuseid, eriti siis, kui nad on pimeduses. Tundmatuses. Segaduses. Uues kohas. Ja tihtilugu ei küsita üksteiselt, vaid vahendajate kaudu, raha eest. Olgu selleks kivid, kaardid, inglid ja ka mõni virtuaalne küsimise koht – näiteks “jah“- või “ei“-pliiats... Tundub, et see on teema, mis inimesi viimasel ajal üha enam paelub – vastuste leidmine vahendajate kaudu. Niisiis, miks mitte pakkuda avalikku ruumi masinat, mis vastab kõigile ja täiesti tasuta.



Vastused tundmatusest



Merit Karise sõnul tõstatub ka aspekt, et kas inimene üldse julgeb küsida, kas julgeb näha vastust ja mis ta selle vastusega peale hakkab. Masin ongi ise üks suur, suure tähega Kas. Kas, mida, millal ja kellelt küsida... Kas vastus sõltub küsimusest, küsijast, vastajast, kohast või ajast? Merit Karise meelest oleks huvitav teada saada ka seda, kas ka inimene, kes on muidu kahe jalaga maa peal, sellest majadevahest möödudes kiikab sealsesse sügavikku. “Minu meelest on sellel majadevahelisel pimedusel ja tunnelil oma külgetõmme ja mõju, see on üks mõtteid ja tundeid ärgitav koht,“ selgitas ta. Tundmatusest otsitaks vastuseid, ja mõnikord leitakse.



Neile, kes juurdlevad, mida küsida, on aga üles pandud mõni küsimus. On nii tõsiseid kui naljatavaid. Masin võiks eriti rohket kasutust leida vana-aastaõhtul ja -ööl, kui on juba iidne komme ennustada uut aastat. Ja tore, kui masin annab inimestele põhjuse talveõhtul linna jalutama minna, elu üle arutada, ka naerda ja nalja teha.



Teostus Jaanus Hiisilt ja Sergei Jasjukevitšilt LedCraftist, kontseptsioon Merit Kariselt. Teostust toetas Kuressaare linn. Tänud Aleksander Baumannile, Vello Laametsale, Lauri Saluveerile, Kristel Tikerperile, Oliver Maakerile.



