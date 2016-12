Uudised

Koolituskeskus Osilia pidas juubelit

Reede, 02. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 02. detsember 2016. Monica Marfeldt (keskel) ja juhatuse liige Ade Sepp andsid Osilia 20 aasta juubeli puhul koolituskeskuse juhatajale Margit Düünale (vasakul) üle tänukirja ja kingi. FOTO: Valmar Voolaid Eile korraldas Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskus Osilia oma 20 aasta juubeli puhul täiskasvanuhariduse konverentsi “Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas”.



Konverentsi eesmärk oli tutvustada ja jagada täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolitajate kogemusi ning praktikaid elukestva õppe arendamisel. Lisaks räägiti, milline on kaasahaarav koolitus ning kuulati õppijate kogemuslugusid.



Avasõna ütles Kuressaare gümnaasiumi direktor ja koolituskeskuse Osilia looja Toomas Takkis, kes tutvustas keskuse saamislugu. Seejärel võttis sõna Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni (ANDRAS) koordinaator Monica Marfeldt, kes rääkis täiskasvanute koolitaja tähendusest ja mõjust täiskasvanuhariduses.



Ta tutvustas kohalolijatele nii Euroopa Liidu kui Eesti viie aasta plaani, kus aastaks 2020 püütakse kaasata Euroopas tööealistest ehk 20–64-aastastest inimestest elukestvasse õppesse 15 protsenti ja Eestis tõsta see arv 20 protsendi peale.



Viisaastaku plaan peaaegu täidetud



Alates 1997. aastast, mil Eestis hakati elukestvas õppes osalejate arvu monitoorima, on see aastatega kasvanud toonaselt 4,3-lt mulluse 12,4 protsendi peale.



“Enesetäiendamist täiskasvanute osas on vägagi palju ja tendents on jätkuv. Ilmselt on see seotud sellega, et haridus, mis on mingil ajal omandatud, ja oskused, mida töökohal vaja läheb, ei ole omavahel kooskõlas ning tekib vajadus ennast täiendada,” arvas Marfeldt.



ANDRAS-e katusorganisatsioonis on koos Osiliaga 37 liiget ning kutsetunnistusega koolitajaid kokku 428.



Koolituskeskuse juhataja Margit Düüna jätkas päeva tõdemusega, et Osilia on olnud läbi aegade päris populaarne nimi. Praegusel ajal tegutsevad peale koolituskeskuse veel OÜ-d Osilia Takso ja Osilia Jahutus. Lisaks avastas Düüna, et 1873. aastal asutati laevaühing Osilia ja kunagi oli Kuressaares Osilia veinitehas.



Lisaks teatas Düüna rõõmsalt, et novembri viimasel päeval sai ta teada, et SA Archimedes rahastas neil ühe kevadel esitatud projekti. “Nüüd tekkis suurepärane võimalus, et KG õpetajad saavad kahe aasta jooksul täiendkoolitusi läbida.”



Järgmisena jagas oma elukestvas õppes koolitajana saadud kogemusi omanimelise koolituskeskuse juht ja koolitaja Heli Maajärv. Seejärel võttis teemal “Koolitaja – kas ainult teadjamees?” sõna täiskasvanute koolitaja, Ruhnu vallavanem Jaan Urvet.



Pärast lõunat jätkati arutelu elukestva õppe tähendusest ja mõjust Saare maakonnas. Seejärel rääkis Tartu ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juht Andres Kuusik atraktiivsest koolitusest, pärast mida tehti konverentsist kokkuvõtteid.



Ülikoolide Keskus Saaremaal tegevjuht Maie Meius meenutas, kuidas ta koolituskeskuse esimesel kahel aastal juhatajana töötanud Helje Reinmetsa järel aastatel 1998–2008 keskuse eesotsas oli.



“See oli igati huvitav, paljude võimalustega ja sisukas aeg. Mul on väga hea meel, et keda toona lektoriteks ja koolitajateks kutsusin, tegutsevad ka praegu,” lausus ta. Konverentsi eesmärk oli tutvustada ja jagada täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolitajate kogemusi ning praktikaid elukestva õppe arendamisel. Lisaks räägiti, milline on kaasahaarav koolitus ning kuulati õppijate kogemuslugusid.Avasõna ütles Kuressaare gümnaasiumi direktor ja koolituskeskuse Osilia looja Toomas Takkis, kes tutvustas keskuse saamislugu. Seejärel võttis sõna Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni (ANDRAS) koordinaator Monica Marfeldt, kes rääkis täiskasvanute koolitaja tähendusest ja mõjust täiskasvanuhariduses.Ta tutvustas kohalolijatele nii Euroopa Liidu kui Eesti viie aasta plaani, kus aastaks 2020 püütakse kaasata Euroopas tööealistest ehk 20–64-aastastest inimestest elukestvasse õppesse 15 protsenti ja Eestis tõsta see arv 20 protsendi peale.Alates 1997. aastast, mil Eestis hakati elukestvas õppes osalejate arvu monitoorima, on see aastatega kasvanud toonaselt 4,3-lt mulluse 12,4 protsendi peale.“Enesetäiendamist täiskasvanute osas on vägagi palju ja tendents on jätkuv. Ilmselt on see seotud sellega, et haridus, mis on mingil ajal omandatud, ja oskused, mida töökohal vaja läheb, ei ole omavahel kooskõlas ning tekib vajadus ennast täiendada,” arvas Marfeldt.ANDRAS-e katusorganisatsioonis on koos Osiliaga 37 liiget ning kutsetunnistusega koolitajaid kokku 428.Koolituskeskuse juhataja Margit Düüna jätkas päeva tõdemusega, et Osilia on olnud läbi aegade päris populaarne nimi. Praegusel ajal tegutsevad peale koolituskeskuse veel OÜ-d Osilia Takso ja Osilia Jahutus. Lisaks avastas Düüna, et 1873. aastal asutati laevaühing Osilia ja kunagi oli Kuressaares Osilia veinitehas.Lisaks teatas Düüna rõõmsalt, et novembri viimasel päeval sai ta teada, et SA Archimedes rahastas neil ühe kevadel esitatud projekti. “Nüüd tekkis suurepärane võimalus, et KG õpetajad saavad kahe aasta jooksul täiendkoolitusi läbida.”Järgmisena jagas oma elukestvas õppes koolitajana saadud kogemusi omanimelise koolituskeskuse juht ja koolitaja Heli Maajärv. Seejärel võttis teemal “Koolitaja – kas ainult teadjamees?” sõna täiskasvanute koolitaja, Ruhnu vallavanem Jaan Urvet.Pärast lõunat jätkati arutelu elukestva õppe tähendusest ja mõjust Saare maakonnas. Seejärel rääkis Tartu ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juht Andres Kuusik atraktiivsest koolitusest, pärast mida tehti konverentsist kokkuvõtteid.Ülikoolide Keskus Saaremaal tegevjuht Maie Meius meenutas, kuidas ta koolituskeskuse esimesel kahel aastal juhatajana töötanud Helje Reinmetsa järel aastatel 1998–2008 keskuse eesotsas oli.“See oli igati huvitav, paljude võimalustega ja sisukas aeg. Mul on väga hea meel, et keda toona lektoriteks ja koolitajateks kutsusin, tegutsevad ka praegu,” lausus ta.

Veel artikleid samast teemast »