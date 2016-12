Uudised

Hiiesõbralike tegude hulka valiti Õunpuu “Roukli”

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 02. detsember 2016. Veiko Õunpuu. Hiite Maja sihtasutus tunnustab eeloleval laupäeval Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval tänusündmusel kokku kümmet eraisikut, kodanikeühendust, loomingulist kollektiivi ja asutust, kes on paistnud silma hiiesõbralike tegudega.



Tänavu tunnustatakse hiiesõbraliku teona ka Veiko Õunpuud ja filmiühistut mängufilmis “Roukli” hiiepaiga mõjusa kujutamise eest.



“Olen meeldivalt üllatunud, et sel moel tähele pandi seda meie väikest ponnistust. Tabasime filmiga ehk mingit närvi. Vist on nii, et saad võtta linnastunud inimese metsast välja, aga metsa inimesest täielikult välja ei saa. Väga hea meel on selle tunnustuse üle,” ütles režissöör Veiko Õunpuu (pildil).



Hiiesõbralike tegude tunnustamisega soovitakse edendada pühapaikade väärtustamist ja hoidmist Eestile omasel loodus- ja kultuurmaastikul.



“Ma mõtlen, et säilinud killud ürgmetsa, arendamata mererannad, põlised hiied, kõik paigad, kus olla vaikselt koos vabalt kasvavate taimede ja teiste olenditega peaksid olema kaitstud selle segaduses seltskonna eest, kes looduses näevad vaid toormaterjale.



Ja me ei peaks puutumatu looduse säilitamist õigustama mitte rumala omakasupüüdlikkusega, argumenteerides, et rikkumata loodus on meie maakoha peamine müügiargument, vaid mõistma, et see, mille me suudame maailmas puutumata jätta, on ühtlasi parim osa meist endist. Üks maailma keskpunktidest on siinsamas, on meie vastutusel. Hoiame seda,” rääkis Õunpuu.



