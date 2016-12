Uudised

MEIE MAA TV: Hoidistaja Lija Klein noppis neli auhinda

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 02. detsember 2016. Lija Klein tõusis tänavusel hoidistekonkursil tõeliseks staariks – auhindu sadas nii paremalt kui vasakult. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus Kuressaare kuursaali restoranis KuKuu Meie Maa 8. hoidistekonkurss. Võistlustules osales kokku 99 nii magusat kui soolast purki pandud metsa- ja aedviljahoidist.



Žürii esimehe, restorani KuKuu peakoka ja konkurssi aegade algusest peale vedanud Toomas Leedu sõnul suutsid hoidistetegijad taas üllatada ning toodete valik on aasta-aastalt üha põnevam. Tema hinnangul oli sel aastal väga palju ägedaid hoidiseid ja julgeid katsetusi.











”Iga aasta on erinev, loodus ise dikteerib. Üksikud seenepurgid näitasid, et aasta oli suhteliselt seenevaene,” kirjeldas Leedu, kelle sõnul oli leidlikult kasutatud näiteks kuusevõrseid ja küüslauguõisi.



”Minu jaoks oli kõik üllatav, kartsin, et hoidised on väga äädikased, aga ei,” rõõmustas soolaste hoidiste hindaja Emmanuel Wille, kes osales žürii töös esmakordselt. ”Vau-elamust pakkusid minu jaoks väikesed suvikõrvitsad ja tomatimahl, samuti meeldis võistlustöö “Roosa”.“



Rohkem noori, palun



Magusate hoidiste žüriid juhtinud Juss Lindmäed üllatas sel aastal suvikõrvits, millest oli tehtud kaks keedist. ”Kuusevõrsesiirupit me teame, aga täna oli siin suurepärase maitsega kuusevõrsemoos. Vot selline asi mulle meeldib, see on nagu tootearendus. Veel üks huvitav leid oli minu jaoks ’Valge klaari’ moos laimiga – taas üks väike ja ülimeeldiv uuendus,” oli Lindmäe rõõmus. ”Imeilus värv ja maitsete sobivus!”



Lindmäe osales konkursi žürii töös viiendat aastat ning on kvaliteedi arenguga rahul. ”Kurvastab vaid see, et siiani näivad olevat mitmel tegijal tugevad sõprussidemed moosisuhkruga, samuti oleks tahtnud näha veelgi rohkem noorte osavõttu.”



Žürii hindas eelkõige küll maitset, aga ka toote tekstuuri, aroomi ja ka välimust ning neist parimad said 75-eurose kinkekaardi Agricentrilt. Lisaks oli kaks 30-eurost kinkekaarti Coop Saaremaalt, neli spaapääset GOSPA-lt ja Grand Rose’ilt, tooted Delifoodilt ja Pihtla Õllelt. Saarte Sahvri eripreemia sai Aino Kivi suhkruvaba õunakreemi eest ja Siiri Lõo füüsali-õunamoosi eest.



Loe konkursist, põnevatest hoidistest ja võidutöödest pikemalt homsest Meie Maast!





Hoidistekonkursi parimad



Magusad hoidised

I koht – Lija Klein

II koht – Lii Peäske

III koht – Ly Saar



Parim noor Evelin Vaksepp

Traditsiooniline – Rally Matt

Innovaatiline – Lija Klein



Soolased hoidised

I koht – Kaarel Tooming

II ja III kohta jagasid – Mari Liis Tuisk ja Lija Klein



Parim noor – Mari Liis Tuisk

Traditsiooniline – Lija Klein

