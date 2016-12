Uudised

UUS! MEIE MAA TV: Hoidistaja: mu kelder on nagu pood! (1)

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: MM Neljapäev, 01. detsember 2016. FOTO: Valmar Voolaid Täna toimus Kuressaare kuursaali restoranis KuKuu järjekorras kaheksas Meie Maa hoidistekonkurss, kus võistlustules osales kokku 99 hoidist.



Vaata videot ja saa teada, kui palju purke loodusande on parima magusa hoidise valmistajal kodus ja kelle kelder näeb välja nagu pood.



Samuti saad nippe, kuidas teha karulaugu-pestot.



Loe konkursist ja selle tulemustest täpsemalt homsest Meie Maast. Samuti on reedel oodata videot, mida arvasid tänavustest hoidistest žürii liikmed.



